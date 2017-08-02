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    • Bolu Belediyesi Zabıtası’ndan hizmet kalitesi atağı

    Bolu Belediyesi Zabıtası hizmet kalitesini yükseltmek için hizmet içi eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta personelleri son olarak “ilan ve reklam yönetmeliği” hakkında hizmet içi eğitime tabi tutuldu.

    01 Ağustos 2017 Salı 14:13
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    Bolu Belediyesi Zabıtası’ndan hizmet kalitesi atağı

    BASIN BÜLTENİ

    Bolu Belediyesi’nin 8 Haziran tarihli Belediye Meclisi’nde, işletmeler arası haksız rekabetin önüne geçmek ve tabela kirliliğini önlemek amacıyla Zabıta Müdürlüğü’nce “ilan ve reklam yönetmeliği” teklif edildi. Toplantıya katılan üyeler, “ilan ve reklam yönetmeliği”ni oy birliği ile onayladı.

    Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlü, 8 Haziran tarihli Belediye Meclisi’nde alınan kararla uygulamaya giren “ilan ve reklam yönetmeliği” hakkında ilgili personele hizmet içi eğitim düzenledi. Mahalle zabıtalığı amiri Süleyman Özdoğan tarafından Meclis salonunda verilen eğitimlere katılan personeller, “haksız rekabeti önleme” ve “tabela kirliliğinin önüne geçme” konularını kapsayan mevzuat hakkında bilgilendirildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Zabıtası, Hizmet, Kalitesini

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