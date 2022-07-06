Bolu Belediyesi’nde Bayram İkramiyesi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye İş Sendikası İlhami Yurt yaptığı açıklamada, "Bolumuzun geleceği için değer üreten, alın teri döken işçi kardeşlerimizin İlave tediyeleri maaş ile birlikte 8 Temmuz 2022 Cuma günü hesaplarına yatacaktır. Bayram öncesinde bu güzel haberi işçi kardeşlerimize vermemize vesile olan başta Bolu Belediye Başkanımız sayın Tanju Özcan’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan yeni asgari ücret 5 bin 500 Türk Lirası olarak belirlendi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, yüksek enflasyon ve ekonominin her gün kötüye gitmesini dikkate alarak, personel maaşını arttırdı. Bolu Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 330 lira oldu.

EN DÜŞÜK MAAŞ 6 BİN 300 TL

Belediye Başkanı Tanju Özcan, asgari ücrette yapılan ayarlamanın yetersiz olduğunu belirterek “Son gelen zamlar ve açıklanan enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda hükümetin verdiği 5 bin 500 liralık yeni ücretin yine yetersiz olduğunu görüyoruz. Enflasyon oranlarına bakıldığında asgari ücretin çok daha yüksek yapılması gerekiyordu. Biz işçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmemek için Bolu Belediyesi'nde en düşük maaşı 6 bin 300 olarak belirliyoruz” dedi. Maaş artışının önümüzdeki aydan itibaren geçerli olacağı belirtildi.