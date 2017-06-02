Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediye Başkanlığı’nda Perşembe günü öğleden sonra bir araya gelen Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Sarot Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Yardelen, basın mensuplarının önünde dev anlaşmanın imzalarını attı. İmza törenine ayrıca, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ile belediye ve şirket yöneticileri de katıldı.

İmzalanan protokol gereği Mudurnu ilçesinde inşaatı devam eden Burj’alBabas Termal Tesisinin tüm içme suyu, jeotermal ve ısıtma hattı ile üstyapı işleri Bolu Belediyesi’ne bağlı Tabiatın Kalbi Köroğlu Diyarı Anonim Şirketi tarafından yapılacak. Sözleşmeye konu tüm altyapı ve üstyapı işlerinin 2017 yılı sonuna kadar bitirmesi hedefliyor. 2016 yılında yapılan 10 milyon liralık anlaşmanın ardından Bolu Belediyesi ile Sarot Şirketler Grubu arasında bugün yapılan 2’nci protokol anlaşmasıyla toplam yatırım bedeli 33 milyon liraya çıktı.

Protokol imza töreninde basın mensuplarına bilgiler veren Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediyesi’nin bölgenin en modern büz, kilitli parke taşı üretim tesisleri ile beton santraline sahip olduğunu kaydetti. Dev tesislerin kuruluş aşamaları hakkında basına bilgiler veren Yılmaz, Bolu’nun altyapı sorununu çözmek amacıyla geçmişte bir çalışma başlattıklarını söyledi.

“MÜTHİŞ BİR KAZANIMDIR”

Yılmaz, planladıkları güney-kuzey olarak ikiye ayrılan yağmurlama hattının maliyetinin 25 milyon Türk lirasına ulaşması üzerine çalışma başlattıklarını belirterek, “Bunun üzerine biz de modern bir büz üretim fabrikası kurarak, tesis yatırım bedeli dâhil 16 milyon Türk lirası gibi bir bedelle bu önemli projeyi hayata geçirdik. Eğer biz büz üretmeseydik, dışarıdan satın alsaydık belediyenin kasasından 25-30 milyon Türk lirası gibi rakam çıkmış olacaktı. Bu, Bolu ve belediyecilik hizmetleri açısından müthiş bir kazanımdır” dedi.

Ürettikleri büzleri tüm altyapı projelerinde kullandıklarını, bunun yanı sıra geçen yıl belediye dışındaki diğer kurum ve kuruluşlara da hizmet vermeye başladıklarını belirten Belediye Başkanı Yılmaz, Sarot Şirketler Grubu ile yapılan 10 milyon liralık yatırım anlaşması için yükümlü oldukları tüm taahhütleri şu an tamamladıklarını söyledi. “Şimdi yeni anlaşmayı yapıyoruz” diyen Yılmaz, “Bu anlaşmanın miktarı da 23 milyonluk anlaşma. Tabi bunları duyduğumuzda belediye başkanı olmanın ötesinde bir Bolulu olarak gurur duyuyorum” dedi.

“Altyapısında sorun yaşayan bütün ilçelerimizin emrindeyiz”

Bolu’nun turizm şehri olacağını kaydeden ve altyapıda sorun yaşayan tüm ilçeler için desteğe hazır olduklarını belirten Yılmaz “Mudurnu ilçesinin altyapısı ciddi anlamda revize edilmesi ve geleceğinin planlanması gerekiyor. Mudurnu Belediyesi ile Bolu Belediyesi ve Burj’alBabas’ın bu konuda müşterek hareket ettiğini bilesiniz. Ayrıca böyle büyük bir işin altına girip bunu başarmamız Bolu adına büyük bir kazançtır. İnşallah bu avantajdan ilçelerimiz ve diğer illerimizde faydalanırlar. Altyapısında sorun yaşayan bütün ilçelerimizin emrinde olduğumuzu tüm halkımızın bilmesini isterim” diye konuştu.

“BOLU BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ise Bolu Belediyesi’ne teşekkür ederek “Geçen sene 600 dönüm arazideki altyapıyı bitirdiler. Çalışmaları bizzat gördük. Tabi orada muntazam bir altyapının oluşması ilçenin genel kanalizasyonunun sağlıklı çalışmasına vesile olacak. İlçemizin su ve kanalizasyon hatları 1986 yılında yapılmıştı. Şuan iflas etmiş durumda. Alaaddin ağabeyimizin desteği ile inşallah İller Bankası’ndan alacağımız destekle ilçemiz altyapısını da yapacağız. Alaaddin ağabeyimiz bizlere her zaman destek oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Yapılan bu sözleşmenin taraflara ve ilçemize de hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Sarot Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Yardelen de Mudurnu’da yaptıkları 250 milyon dolarlık yatırım sayesinde turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bolu’ya katma değer ve istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirtti.