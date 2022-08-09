Bolu Belediyesi’nden 4 bin aileye her ay 2 bin TL yardım

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Meclisi Ağustos Ayı 2’nci Birleşiminde Bolu’daki yoksulların, ihtiyaç sahiplerini yüzünü güldürecek tarihi bir karar alındı. Başkan Tanju Özcan başkanlığında gerçekleşen bugünkü toplantıda, Plan-Bütçe Komisyonunda görüşülerek Meclis’e sunulan “Aile Sigortası” projesi oy çokluğuyla kabul edildi.

AK PARTİ’DEN SADECE 1 EVET OY

Tarihi oylamada Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Meclis Üyeleri grup halinde “Evet” oyu kullanırken, AK Parti’den 3 “hayır” oyuna karşı sadece 1 “Evet” oyu çıktı. AK Partili Burak Balaban, Şaziye Turan ve Semih Dimicioğlu “Aile Sigortası”na destek vermeyerek “hayır” oyu kullanırken, sadece Hacer Çınar “Evet” dedi, diğer üyeler de “çekimser” oy kullandı.

KİMSENİN HAYIR DEME ŞANSI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da oylama öncesi “Aile Projesi” ile ilgili konuştu. Ekonomik kriz nedeniyle şu an insanların zor durumda olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Arkadaşlar biz 4 bin aileye kadar bu yardımı yapma kararı alıyoruz. Tabi ki önemli bir bütçe ayıracağız. Keşke bu ülkede yoksulluk, açlık bu noktalara kadar gelmeseydi. Keşke insanlar hanımına Pazar harçlığını, çocuklarını okul harçlıklarını cebine koyabilseydi. Mutlu bir şekilde işine gidebilseydi. Her ihtiyaç sahibi keşke Bolu’da ve tüm Türkiye’de iş bulabilseydi. Şu anda gün öyle bir gün ki gerçekten insanlar çok zor durumda. O yüzden bugün, bu sosyal yardımı arttırma günü. Kimse yatağa aç girsin demiyorsak, Hz. Peygamberimizin hadisine rivayet edeceksek buna kimsenin hayır deme şansı olduğunu ben düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

MADDİ YARDIMDA SAYIŞTAY AÇISINDAN SIKINTI YOK

Özcan, AK Partili Burak Balaban’ın projeye yönelik çekinceleri için de “Hukuksal sıkıntı falan doğmaz. Bununla ilgili kanun da açık. Bu yönetmeliği onaylayan Sayıştay açısından da bir sıkıntı falan yok burada” dedi.

YARDIMIN NEREYE HARCAYACAĞINA KADIN KARAR VERSİN

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesine müsaade etmeyeceğini de söyleyen Özcan, “Bir bina bir senede de bitebilir. Hiç sıkıntı değil, ama bir çocuk yatağa bir gece dahi aç giremez. Belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi yardım yapmak. Zengine verirken iyi fakire verirken sıkıntı olur… Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Bu yardımı nakdi olarak kadına verelim derken; belki evde peynir var ama çocuğunu ayakkabısı yok. Bırak nereye ne harcayacağının kararını o kadıncağız versin. Erkek bazen kendi ihtiyacını öne koyabilir ama kadın, bir anne, hiçbir zaman kendi ihtiyacını çocuklarının ihtiyacını önüne koymaz” diye konuştu.

2 BİN TL KADINLARIN HESAPLARINA YATIRILACAK

Bolu Belediyesi “Aile Sigortası” projesi kapsamında, Bolu’da ikamet eden 4 bin aileye her ay 2 bin TL nakdi yardım yapacak. Belediyenin Sayıştay onaylı Sosyal Yardım Yönetmeliğine göre yapılacak 2 bin TL’lik nakdi yardım, ailedeki kadının banka hesabına yatırılacak. Bu sayede kadın, evin ve çocuklarının ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecek.