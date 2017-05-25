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25 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Bolu Belediyesi’nden bir yeni kitap daha

    Bolu Belediyesi’nin, kültürel yayınlarına kazandırdığı, Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yazarlığını Ümit Özşahin’in yaptığı yeni kitabı ‘… Pabucu yarım çık dışarıya oynayalım’ Belediye Meclis Salonu’nda Bolu Merkez’de bulunan okulların müdürleri ve yöneticilerine tanıtıldı.

    25 Mayıs 2017 Perşembe 13:13
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    Bolu Belediyesi’nden bir yeni kitap daha

    Haber: BMA

    Kültürel yayınlara oldukça önem veren Bolu Belediyesi, yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yazarlığını Ümit Özşahin’in yaptığı yeni kitabın adı ise; ‘… Pabucu yarım çık dışarıya oynayalım’. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yer aldığı kitabın tanıtımı Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Bolu Merkez’de bulunan okulların müdürleri ve yöneticilerinin yer aldığı tanıtım toplantısında ilk olarak Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Songül Akman tarafından, yeni akıllı çöp konteyneri sistemi ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Sistem ile ilgili katılanlara bilgiler veren Akman daha sonra okul yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Songül Akman’ın ardından Bolu Belediyesi İmar Müdürlüğü personeli Mimar Elif Nur Yerlikaya tarafından yeni belediye binası ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

    “Kültürel yayınlarımız 61’e yükseliyor”

    Sunumların ardından yeni kitap ile ilgili konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Göreve geldiğimizde Bolu Belediyesi’nin bir tane bile kültürel yayını yoktu. Şu anda ise bu yeni basılan kitap ile toplam yayın sayımız 53 ve baskıda olan 8 kitabımızı daha buna eklersek Bolu Belediyesi olarak toplam 61 yayına ulaşmış bulunuyoruz. Bu büyük bir başarıdır ve bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum. Sizlere de bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

    Başkan Yılmaz konuşmasının ardından okul müdürleri ve yöneticilerine yeni kitabı hediye etti. Yılmaz daha sonra kitabın yazarı Ümit Özşahin’i de tebrik ederek teşekkür plaketi takdim etti. 25.04.2017 tarihli Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eser İnceleme Komisyonu raporu doğrultusunda, okul öncesi, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uygun raporu verilen ‘… Pabucu yarım çık dışarıya oynayalım’ kitabı okul müdürleri aracılığıyla Bolu’da bulunan 1.129 sınıfa dağıtılacak.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi’nin, Kültürel, Yayınlarına, Kazandırdığı

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