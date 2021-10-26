Bolu Belediyesi’nden Bolu halkına davet

Haber: Erdal Tanrıverdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bolu’da coşkuyla kutlanacak. Bolululara bayram coşkusunu doyasıya yaşatmak isteyen Bolu Belediyesi Cumhuriyetin 98. yıldönümü onuruna “Fener Alayı” ve “Derya Uluğ” konseri düzenleyecek.

ÖNCE ZAFER YÜRÜYÜŞÜ SONRA DERYA ULUĞ KONSERİ

Kutlama etkinlikleri saat 19.00’de “Fener Alayı” ile start alacak. Binlerce kişi, “Zafer Yürüyüşü” adı verilen ‘Fener Alayı’nda Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde, Valilik önünden Belediye önüne kadar yürüyecek. Ardından saat 20.00’de sevilen sanatçı Derya Uluğ, belediye önünde bir konser verecek. Derya Uluğ söyleyeceği şarkılarla Bolu halkına “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” coşkusunu doyasıya yaşatacak.