Bolu Belediyesi’nden "Boluspor" Açıklaması

Haber: Esra Öztürk

İŞTE BOLU BELEDİYESİNİN BOLUSPOR İLE İLGİLİ O AÇIKLAMASI;

Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren şanlı Boluspor’umuzun hedeflerine ulaşması ve mali yapısının güçlenmesi için çalışmalarını var gücüyle sürdürmektedir. Ancak Boluspor Kulübü’nün son zamanlarda yapmış olduğu bir takım uygulamalar ve değişikliklerin Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın isteği doğrultusunda yapıldığı şeklinde asılsız iddialar atılmaktadır. Söz konusu uygulamaların ve değişikliklerin tümü Boluspor Kulübü yönetiminin tasarrufu olmakla birlikte; Sayın Özcan’ın ilgisi ve bilgisi dâhilinde değildir. Bolu kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. Rasim ÖZDEMİR - Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü”