Bolu Belediyesi’nden çocuklara özel tiyatro



Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz etkinliğe tüm çocuklar ve velileri davet edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bolu Belediyesi’nden geleceğin teminatı çocuklara tiyatro müjdesi geldi.

Tiyatro gösterileri 2 gün sürecek

Bolulu çocuklar bayramlarını doyasıya kutlasınlar diye Bolu Belediyesi, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde Kent Meydanı’nda çocuk tiyatrosu düzenlenecek. 23 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte Bolu Bölge Tiyatrosu sahne alacak. Saat 15.30’da başlayacak gösteride Bölge Tiyatrosu oyuncuları çocuk tiyatrosu ve sihirbaz gösterisi ile çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşatacaklar. 24 Nisan Pazar günü saat 21.00’de ise yönetmenliğini Onur Yamak’ın yaptığı çocuk tiyatrosu ve Hacivat Karagöz adlı gölge oyunu Bolulu çocuklarla buluşacak. Tamamen ücretsiz olan etkinliklere Bolu Belediyesi tüm çocukları ve velilerini davet etti.