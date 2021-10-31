Bolu Belediyesi’nden coşkulu Cumhuriyet konseri

Haber: Ceylan Beykoz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yılı Bolu’da coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi tarafından bir açık hava konseri düzenlendi.

ON BİNLERCE KİŞİ KONSER ALANINI DOLDURDU

Belediye önünde gerçekleşen konserde, sevilen sanatçı Derya Uluğ sahne aldı. Soğuk havaya rağmen Bolulu vatandaşlar konsere adeta akın etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Derya Uluğ, söylediği şarkılar ve marşlarla belediye önünü dolduran on binlerce kişiyi coşturdu. Uluğ, söylediği şarkılar kadar, sahne performansıyla da hayranlarından tam not aldı.

BAŞKAN ÖZCAN BOLULULARA CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI YAPTI

Konserin son bölümünde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eşi Meral Özcan ve oğlu Can Özcan ile birlikte sahneye çıktı ve Bolululara Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşatan Derya Uluğ’a çiçek ve teşekkür plaketi takdiminde bulundu. Sahnede kısa bir konuşma da yapan Başkan Özcan, Cumhuriyetin önemine değinerek, başta gençler olmak üzere tüm Bolu halkına ilelebet Cumhuriyet’e sahip çıkma çağrısı yaptı.