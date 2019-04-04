Bolu Belediyesi’nden duyuru

Bolu Belediyesi resmi sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın göreve yemin ederek başlayacağını resmen duyurdu.

Bolu Belediyesi’nden duyuru


Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyesi resmi Facebook sayfasından 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’ın Cuma namazına müteakip yemin ederek göreve başlayacağını duyurdu. Bolu Belediyesi sosyal medya hesabından “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yarın göreve başlıyor” başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Bolu Belediye Başkanlığı devir töreni; 5 Nisan Cuma günü yarın, Cuma namazını müteakip Demokrasi meydanında gerçekleştirilecektir. Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan, Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederek Bolu Belediye Başkanlığı görevini devralacaktır. Bu törene tüm halkımız davetlidir.”

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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