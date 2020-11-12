Bolu Belediyesi’nden görkemli tören

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi hizmet binasının yanındaki arsaya yapılacak olan yeni iş merkezinin temeli, bugün düzenlenen temel atma töreni ile dualarla atıldı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen coşkulu törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, TBMM İdare Amiri Göker ve Bolu Belediye Başkanı Özcan birer konuşma yaptı.

İş merkezinin detaylarını paylaştı

İlk olarak kürsüye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuşmasında, güzel bir günde Bolu için güzel bir projenin temelini atmak üzere bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ardından temeli atılan iş merkezi hakkında bilgiler veren Özcan, “Burası yaklaşık 4 yıldır bu halde. Bizim göreve geldiğimizde müteahhit tasfiyeye gitmişti. Biz buranın projesinde bazı değişiklikler yaptık ve kat karşılığı ihaleye çıktık. İhaleyi de belediyemizin şirketi aldı. Yani kabaca söylersek, burada yapılacak işyerlerinin yarısı bizim, yarısı da belediyemizin yüzde 100 hissesi olduğu Bolu Bel A.Ş’nin. Yaklaşık 240 gün içinde kaba inşaatı bitecek. Yani seneye bu zamanlar bu bina kullanılır hale gelecek. Bu işyerlerinin bir kısmını satacağız bir kısmını da kiralayacağız.” diye konuştu.

“Önümüzdeki yıl büyük projelerimizden birini daha başlatacağız”

Özcan ayrıca, konuşmasında yeni proje müjdesi de vererek, “Bizim açımızdan Covid’e rağmen verimli bir yıl oldu. Ama 2021, 2022 ve 2023 yılları çok daha verimli olacak. Bunun müjdesini size verebilirim. Allah’a şükür gelir giderimiz dengeli. Önümüzdeki yıl büyük projelerimizden birini daha başlatacağız. Büyüksu’nun olduğu yerde Cumhuriyet Bahçesi yapmaya başlayacağız. Oradaki parkın büyüklüğü yaklaşık 400 dönüm olacak. İlk etabı olan 113 dönümlük kısmını da önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Göker: “Kendisini takip etmekten gurur duyuyorum”

TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de yaptığı konuşmada, Bolu Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyerek, “Pandemi dönemlerinde Sayın Belediye Başkanımız Tanju Özcan gerek yaptığı indirimler, gerek vatandaşa karşılıksız olarak dağıttığı yardımlarla Türkiye’de nüfusuna ve bütçesine oranla birinci il olmayı başardı. Kendisini yürekten kutluyor ve halkın yanında halk için destek verdiği içinde kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en yakın çalışma arkadaşım olan Tanju Özcan’ın Bolu’ya getirdiği sosyal demokrat halkçı belediyecilik için kendisini takip etmekten gurur, bunları size anlatmaktan da onur duyarım. Başarıların devam olsun kardeşim. Teşekkür ederiz.” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Torun: “Belediye Başkanımız sorunları çözdü, çözmeye de devam edecek”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da son yerel seçimlere değindiği konuşmasında, “Türk milleti bir karar verdi: Yerelde artık ‘Bir şeyler değiştirelim, bir anlayışı değiştirelim’ dedi. Türkiye’nin nüfusunun yüzde 50,8’ini Millet İttifakı belediyelerine oy verdi. Bugün bakıldığında ekonomik büyüklük olarak da yüzde 67’sine hitap ediyoruz. Aldığımız bu sorumluluğun farkındayız.” ifadesini kullandı. Torun, belediye başkanlarının vatandaşların kendilerine verdiği sorumlulukla hareket ettiğini de belirterek, “Bütün belediyelerimiz de bu sorumluluklarını bilerek hizmetlerini sürekli arttırıyor. Bugün Bolu’da bir temel atma törenindeyiz. Ben biliyorum ki belediye başkanımız Bolu’da birçok hizmete imza attı. Bir buçuk yıl içinde hem bütçe denkliği ile hem de o tasarrufu öne alarak ortaya koyduğu hizmetlerle çok değerli Bolulularımıza hizmet etti, sorunlarını çözdü, çözmeye de devam edecek. Diğer belediyelerimiz de aynı şekilde bu çabanın içerisinde. Bizim bir amacımız var: Bu millete bir borcumuz var onu da yerine getireceğiz. Öyle mega projelerle falan işimiz yok. Vatandaşın en önemli sorunlarını önceleyerek çözüm üretmek istiyoruz. Bütün belediye başkanlarımız vatandaşlarımızın sorunlarını öncelikleyerek onların en önemli sorunlarına çözüm getirerek hizmetlerine devam ediyor” dedi.

Protokol konuşmaları sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, TBMM İdare Amiri Göker, Bolu Belediye Başkanı Özcan ve diğer protokol üyeleri, yapılan dua sonrasında 240 günde bitirilmesi planlanan yeni iş merkezinin temeline ilk betonu gönderen butona birlikte bastılar.

DEMOKRASİ MEYDANI AÇILDI

Gerçekleşen temel atma töreni sonrası yenilenen Demokrasi Meydanı için de bir açılış töreni düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve diğer protokol üyeleri Bolululardan büyük beğeni alan Demokrasi Meydanı’nın resmi açılışını yapan kurdeleyi birlikte keserek, ardından inşaat alanını incelediler.