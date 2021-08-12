Bolu Belediyesinden güzel bir uygulama

Haber: Okay Özcan

Bolu Belediyesinden örnek bir davranış. Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerine yakın illerdeki orman yangınları, içimizi de yakmaya devam ediyor. Orman yangınları nedeniyle binlerce çam ve çeşitli ağaçlar yanarak kül olurken Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, üzerinde ormanı anlatan resimlerin bulunduğu varillere çam fidanı dikmeye başladı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan ve kafelerin yoğun olduğu sokak girişlerine, variller içerisinde çam fidanlarını yerleştirdiler. Yanan ormanların tam tersine Bolu Belediyesi, ağacın ne kadar önem arz ettiğini göstermek amacıyla başlattığı bu uygulama, vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı.