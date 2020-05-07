Bolu Belediyesi’nden kardeşlik köprüsü

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan makamında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak koronavirüs sürecinin başında iyilik virüsten daha hızlı yayılacak dediklerini ve bugüne kadar gelen sürede de haklı çıktıklarını belirten Özcan “ Koronavirüsünün yayılma hızı Bolu’da Türkiye ortalamasının çok çok altında ve iyileşen hasta sayısı bakımından da oldukça iyi bir süreç geçirdik. Hem Valiliğimizin hem de belediyemizin aldığı tedbirlerin bunda çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal yardımların yapılması ve vatandaşlara ulaştırılması noktasında keza virüsle mücadele ile ilgili başarımızda basının da çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum ve tüm basın emekçisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayın 11’inden sonra normalleşme adına bazı adımlar atılacağı söyleniyor ama bizim geçen yıl bu zamanlar gibi bir normalleşme olmayacak. Normal hayata dönmemiz aylar alacak” dedi.

“KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ KURMAK İSTİYORUZ”

Koronavirüs sürecinde işinden olan, hiçbir geliri olmayan ailelerin sayısının arttığını söyleyen Özcan; “Bu süreçte gerçekten işinden olan hiçbir geliri olmayan, evine ekmek götüremeyecek insanların sayısı da bu süreçte arttı. Dolayısıyla biz şuanda mübarek ramazan ayındayız. Zekatımızı ve fitrelerimizi verdiğimiz aydayız. Ramazan ayının sonuna kadar da bir kardeşlik köprüsü kurmak istiyoruz. Kardeşlik köprüsünün esası şu olacak. Biz şuanda bolu belediyesi olarak Bolu’daki tüm yoksul ve ihtiyaç sahiplerini biliyoruz. Hangisinin ne durumda hangi kurumlardan yardım aldığını biliyoruz. Elimizde bunların tamamının verileri var, öncellik sırasına göre de hazırladık. Bide Bolu’da ben fitremi zekatımı gerçek yoksula ulaştırmak istiyorum ama gerçek yoksulu tespit etmekte zorluk yaşıyorum. Yardımım doğru kişiye ulaşsın diyen yardımseverler var. İşte bu kardeşlik köprüsünü bu yüzden başlattık. Burada amacımız zekatını ve fitresinin gerçek yoksul vatandaşa ulaştırmak isteyenler 0374 215 10 75 nolu telefonu arayacak. Bu şekilde binlerce hayırsever ile binlerce muhtaç aileyi bir araya getireceğiz. O anlamda zekatını ve fitresini gerçek yoksula gitmesini isteyen vatandaşlarımız lütfen bize müracaat etsinler. Biz gerçek ihtiyaç sahipleri ile hayırseverlerimiz arasında bir köprü olacağız” şeklinde konuştu.

“KARDEŞ AİLE PROJESİ”

Seçim öncesinde de kardeş aile projesi sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Özcan; “Bizim seçim öncesinde de bir taahhüdümüz vardı. Kardeş aile projesi demiştik. İhtiyaç sahibi bir aile ile yardımsever bir aileyi bir araya getirmeyi hep bir amaç edinmiştik. Bugün buna başlamanın bu köprüyü kurmanın tam zamanı. Zekatımı ve fitremin doğru insanlara ulaşmasını istiyorum diyen vatandaşlarımız bizleri arayabilir. Biz köprü olmaya hazırız. Binlerce ihtiyaç sahibi insan olduğunu biliyoruz. Şu konuda da iddialıyız. Türkiye’de hiçbir belediyenin ulaşamayacağı kadar bizde bu anlamda ciddi bir veri tabanı var. Bolu’daki ihtiyaç sahibi ailelerinin yüzde 90’ını biliyoruz. Kimin nereden yardım aldığını da biliyoruz. Bizim amacımız gerçekten hiçbir yerden yardım almayan kişilere ulaşmak” ifadelerini kullandı.