Bolu Belediyesi’nden Mudurnu’ya otoban kalitesinde yol

Haber: Volkan Yılmaz

Korona virüs salgınına rağmen Bolu şehir merkezinde geçmişte ihmal edilmiş pek çok yolu sıcak asfaltla yenileyen Bolu Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle büyük zarar gören Mudurnu şehir içi ulaşım ağı yenilenmesini de üstlendi. Bolu Belediyesi ekipleri, tarihi ilçede 3 kilometre uzunluğundaki şehir içi yol ağını otoban kalitesindeki sıcak asfaltla yenileniyor.

BAŞKAN ÖZCAN ÇALIŞMALARI DENETLEDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile birlikte, devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere bugün Mudurnu’ya gitti. Burada ilk olarak Mudurnu Belediyesi’ne geçen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilçe Belediye Başkanı Necdet Türker’e makamında ziyaret etti. Belediye ziyaretinden sonra ilçenin tarihi arastasında esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Özcan, ardından asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. 3 Temmuz’dan beri devam eden çalışmaları yerinde gören ve bilgiler alan Özcan, burada yaptığı açıklamada, Mudurnu’ya hizmet edebilmek için ilçe şehir içi yol ağı yenileme ihalesini kar/zarar gözetmeksizin aldıklarını söyledi.

“YAPTIĞIMIZ YOL MUDURNU’MUZA UZUN YILLAR HİZMET VERECEK KALİTEDE OLDU”

Devam eden çalışmalarla ilgili konuşan Özcan, “Mudurnu’da esaslı bir alt yapı çalışması yapıldı. Bundan dolayı yollar bozulmuştu. Bozulan yolların düzeltilmesi için bir ihale gerçekleşti. Ben de belediye şirketi yetkililerine, ‘İhaleye girin ve kar/zarar gözetmeksizin en uygun teklifi verin, işi aldıktan sonra da layıkıyla gerçekleştirin’ dedim.” dedi. İhaleyi alır almaz hızla işe başladıklarını kaydeden Özcan, “3 Temmuzdan beri arkadaşlarımız burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Artık çalışmalarda sona gelindi. Biz burada bu asfaltı yapıyoruz ama bu kalitede bir asfaltı Bolu’da atmış değiliz. Asfalt çalışmalarında ilk kez PMT sistemini kullanıyoruz. İlk uygulamayı burada başlattık. Yani yolun alt yapısı son derece sağlam oluyor. İddia ediyoruz, bu yol, Mudurnu’muza uzun yıllar hizmet verecek kalitede oldu. Ben de çalışmaları incelemeye geldim. Mudurnu’da hatalı, eksik bir iş yaparsak ben her şeyden önce çok üzülürüm. O yüzden bu işe ne kadar önem verdiğimizi göstermek için bugün buradayım.” diye konuştu.

“MUDURNU’YA HİZMET OLARAK NE GETİRİRSEK GETİRELİM YETERLİ BULMAYIZ”

Özcan, iki belediye arasında yapılan protokol gereği, ilçede 1100 metre kaldırım yapacaklarını da belirterek, “Mudurnu belediyemiz ile bir protokolümüz var. Bordür taşını da biz cazip fiyatlarla belediyelere veriyoruz. Ama bunun dışına da çıkacağız, yaklaşık 1100 metrelik kaldırımı da Bolu Belediyesi olarak biz döşeyip, Mudurnu halkının hizmetine sunacağız. Dediğim gibi Mudurnu benim içim çok özel bir yer. Bolu’yu Mudurnu’nun damadı yönetiyor, öyle diyebiliriz. Dolayısıyla Mudurnu’ya hizmet olarak ne getirirsek getirelim yine de yeterli olmaz bizim açımızdan.” ifadelerini kullandı.

“MUDURNU’YA HİZMET İÇİN İHALEYİ 500 BİN TL DAHA DÜŞÜĞE ALDILAR”

Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker’de ilçe yollarının yenilenmesi amacıyla açtıkları ihalede Bolu Belediyesi’nin 500 Bin TL daha düşük teklif vererek ihaleyi aldığını söyledi. Türker, “Yaklaşık 3 ay önce bu yolun ihalesine çıktık. Bu yolun ihalesinde, yaklaşık yarım milyon, yani 500 bin lirayı kırarak, Bolu Belediyesi bu ihaleyi aldı. Sadece hizmet olsun diye düşündüler. Onun için Bolu Belediye Başkanımız Tanju Bey’e teşekkür ediyorum. Ayrıca merkezimizin kaldırım işlerini de üstlendikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Ekibine de çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

“BÖYLE ALTYAPILI BİR ASFALT ÇALIŞMASI HİÇBİR YERDE YOK”

Asfalt çalışmalarında çok kaliteli iş çıktığını ve otoban kalitesinde yol yapıldığını da belirten Türker, “Hakikaten güzel bir çalışma oluyor. Gördüğüm, araştırdığım kadarıyla böyle altyapılı bir asfalt çalışması hiçbir yerde yok. Bir otoban çalışması gibi, yol altyapısı güçlendirildi. Epey bir hafriyat atıldı. Onun üzerine PMT denilen madde atılarak çok kalın bir asfalt serimi gerçekleştirildi. Son olarak ince malzemesi de atıldıktan sonra Mudurnu halkımız güzel yollara kavuşacak. “ diye konuştu.