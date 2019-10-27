Bolu Belediyesi’nden muhteşem Cumhuriyet filmi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gelişi ile birlikte alışılagelmiş video, kutlama ve anmalarla kamuoyunun beğenisini toplayan Bolu Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nden merakla beklenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bolu Belediyesi Basın Yayın Birimi tarafından muhteşem bir film hazırlandı. Filmin bazı sahnelerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve belediye personelleri de yer aldı. İçerik hazırlanması ve montaj aşaması 4 gün süren ve Bolu Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan film Türkiye genelinde çok sayıda paylaşım aldı. İzleyenlerin büyük beğenisini de alan Cumhuriyet filmi Bolu’nun gurur kaynağı oldu.

Bolu Belediyesi tarafından hazırlanan bu muhteşem filme altta bulunan linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.facebook.com/bolubelediyesi/videos/480205829240758/?epa=SEARCH_BOX

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2019, 13:56