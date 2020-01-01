Bolu Belediyesi’nden muhteşem yılbaşı konseri

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi tarafından bu sene ilki gerçekleşen yılbaşı konserine Bolu halkı büyük ilgisi gösterdi. Kent Meydanı’nda gerçekleşen konserde binlerce vatandaş doyasıya eğlendi. Tuğba Göktaş, Ömer Öztekin ve ünlü DJ Uğur muhteşem bir konser verdi. Söylenilen şarkılara eşlik eden izleyiciler, konser boyunca keyifli anlar yaşadı. Çeşitli eğlenceler de yer alan programda Bolu halkı unutamayacağı bir gece yaşadı. Yeni yılı coşkuyla karşıladı. Tanju Özcan da yeni yılı vatandaşlarla birlikte karşılayarak, herkesin yeni yılını kutladı. Konser boyunca belediye tarafından vatandaşlara çay ve mısır ikramında bulunuldu. Gece sonunda Başkan Tanju Özcan, verdikleri muhteşem konser için sanatçılara teşekkür etti.