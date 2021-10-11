Bolu Belediyesi’nden pazar denetimi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da fahiş fiyat artışına yönelik denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ortak çalışmasıyla, bugün İhsaniye Mahallesi’nde kurulan semt pazarında fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Tezgâhlar tek tek denetlendi

Denetimlerde iki kurumun ekipleri, pazardaki tezgâhları dolaşarak, satışı yapılan meyve ve sebzelerin alış faturasını, fiyat etiketini, künyesini ve satış fiyatını kontrol etti. Denetimlerde ayrıca ekipler, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.