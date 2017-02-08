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08 Şubat 2017 Çarşamba
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    • BOLU BELEDİYESİ'NDEN SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

    Her geçen gün hizmet ağını genişleten Bolu Belediyesi sosyal yardımlarına da ara vermeksizin devam ediyor.

    08 Şubat 2017 Çarşamba 09:28
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    BOLU BELEDİYESİ'NDEN SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
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    Birçok alanda geliştirdiği yenilikçi ve toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutan hizmetleri ile Bolu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile her geçen gün kendini yenilemeye ve halkının yanında olmaya devam ediyor. Farklı hizmet alanları ve geliştirdiği projeler ile adından sıkça söz ettiren Bolu Belediyesi yapmış olduğu sosyal yardım hizmetleri ile de şehrimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda sağlanan hizmetler vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

    PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

    Bolu Belediyesi tarafından hizmete sunulan "Umut Evi" şiddet gören kadınların psikolojik olarak destek alması, kadınların yanı sıra erkeklerin de yararlandığı, çiftlerin ve ailelerin de psikolojik danışmanlık hizmeti aldığı bir yer olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda; aile içi problemleri, depresyon, kaygı ve stres sorunları, okul ve eğitim sorunları, engelli ve sorunlarına yönelik olmak üzere psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor.Hizmetlerden faydalanan vatandaşların kimlik bilgilerinin saklı tutulduğu Umut Evi'nde bunların yanı sıra ihtiyaç duyan ailelerle görüşmeler yapılıyor; çocuk eğitimi ve iletişimi, ergenlik dönemindeki gençlerle iletişim, öfke kontrolü konularıyla ilgili danışmanlık hizmeti veriliyor.

    TAHKİKAT ve ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİ

    İhtiyaç sahibi kişilerin başvurularının değerlendirildiği bu merkezde, belirli periyotlarla gıda ve giyim yardımları yapılmaktadır. Hayırseverlerin bağışladığı ev ve giyim eşyaları adreslerinden alınarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmaktadır. Ayrıca bu merkez aracılığıyla belediye sınırları içindeki camilerin kuru temizliği, belirli periyotlarla da ıslak temizliği yapılmaktadır.

    ENGELSİZ TAKSİ VE ENGELLİ AKÜLÜ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU

    Bolu Belediyesince hazırlanan "Engelsiz Kent Bolu" projesi kapsamında hayata geçirilen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen "Alo Engelsiz Taksi" çalışması ile Bolu Belediyesi, bedensel engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere hareket kısıtlılığı bulunan ve evden çıkmakta güçlük çeken vatandaşlarımızın hayata ve şehre adapte olmalarını, daha rahat yaşamalarını sağlamayı; ayrıca engelli vatandaşlarımızın ulaşım sorununu ortadan kaldırmayı  amaçlıyor.

    "Engelsiz Kent Bolu" sloganıyla engelsiz bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bolu Belediyesi ayrıca şehrin belirli noktalarına kurduğu "Engelli Akülü Araç Şarj İstasyonları" ile engelli vatandaşların yanında olmaya, onların hayatlarını kolay ve yaşanabilir kılmaya devam ediyor.

    GIDA BANKASI, HAYIR ÇARŞISI, AŞEVİ

    Belediye bünyesinde çalışmalarına devam eden imarethane içinde bulunan "Gıda Bankası", yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için gıda yardımları yaparak "Veren ile alan eli buluşturduğu nokta" sloganıyla hizmet veriyor.

    "Hayır Çarşısında" ise ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla periyodik olarak giyim yardımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyaç dahilinde nikah ve sünnet törenlerinin giyimleri de hayır çarşısından sağlanıyor. Bunun yanı sıra cezaevinde hükümlü bulunan kişilere de giyim yardımı yapılıyor.

    İmarethanede bulunan "Aşevinde" ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla günlük sıcak yemek veriliyor. 65 yaş ve üstü vatandaşların ve devlet yurtlarında kalan öğrencilerin de yararlanabildiği aşevinde ayrıca Ramazan ayı boyunca iftar yemeği pişirilip vatandaşlarımıza sunuluyor. Aşevine rahatsızlık ve yaşlılığından dolayı gelemeyenlerin evlerine her gün araçlarla sıcak yemek servisi yapılarak ihtiyaç sahibi kişilerin bu hizmetten mahrum kalmalarının önüne geçiliyor.

    Her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek hizmet ağını geliştirip genişleten Bolu Belediyesi gerek yerel gündemde gerekse ulusal gündemde adından daha sıkça söz ettireceğe benziyor.

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