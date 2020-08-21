Bolu Belediyesi’nden su kesintisi uyarısı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi’nden yapılan su kesintisi duyurusunda, “Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilecek olan planlı altyapı bakım-onarım ve rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle 21.08.2020 Cuma günü (bugün) 14.00-18.00 saatleri arasında Sümer Mahallesi Ayhan Sokak ve Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı arasındaki bölgede su kesintisi yaşanacaktır. Söz konusu bölgelerde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın bilgilerine önemle sunarız” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2020, 10:58