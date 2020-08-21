Bolu Belediyesi’nden su kesintisi uyarısı

Haber: Volkan Yılmaz
Bolu Belediyesi’nden yapılan su kesintisi duyurusunda, “Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilecek olan planlı altyapı bakım-onarım ve rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle 21.08.2020 Cuma günü (bugün) 14.00-18.00 saatleri arasında Sümer Mahallesi Ayhan Sokak ve Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı arasındaki bölgede su kesintisi yaşanacaktır. Söz konusu bölgelerde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın bilgilerine önemle sunarız” ifadelerine yer verildi.Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2020, 10:58