Bolu Belediyesi’nden su kesintisi uyarısı

Bolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bugün 14:00 ile 18.00 saatleri arasında Sümer Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Bolu Belediyesi’nden su kesintisi uyarısı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi’nden yapılan su kesintisi duyurusunda, “Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilecek olan planlı altyapı bakım-onarım ve rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle 21.08.2020 Cuma günü (bugün) 14.00-18.00 saatleri arasında Sümer Mahallesi Ayhan Sokak ve Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı arasındaki bölgede su kesintisi yaşanacaktır. Söz konusu bölgelerde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın bilgilerine önemle sunarız” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2020, 10:58
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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