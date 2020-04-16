Bolu Belediyesi’nden ‘termal kameralı’ önlem

Haber: Aysun Beykoz

Yeni tip korona virüs salgını tüm Türkiye’de hızla yayılırken, Bolu Belediyesi salgınla mücadele için ilave tedbirler alarak belediye binası girişinde termal kamera koydu.

Girişler kontrol altında

Bolu Bel A.Ş. tarafından temin edilen, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri’nin de kullandığı piksel bazlı sıcaklık ölçen termal kamera bugün itibariyle aktifleştirildi. Termal kamera ile artık binaya giriş yapan tüm vatandaşların ateşi anlık olarak ölçülüyor. Vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Özdemir: “Binaya giren herkesin vücut ısısı ölçülüyor”

Salgının yayılmasına karşı her türlü önlemi aldıklarını belirten Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, “Bilindiği üzere korona virüs salgını tedbirleri kapsamında belediyemizin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alınmıştık. Her gelen vatandaşımızın ateşlerini ateş ölçerler ile ölçüyorduk. Aynı zamanda maskesiz kimsenin girişine izin vermiyorduk. Bu önlemleri biraz daha arttırarak ısı ölçer termal kameralarımızı bugün itibariyle devreye soktuk. Bu sayede binaya giren tüm vatandaşlarımızın vücut ısılarını ölçüyoruz. Bolu’ya hayırlı olsun” dedi.

“Türkiye’ye termal kamera temin ediyoruz”

Özdemir, belediye şirketi Bolu Bel A.Ş. tarafından kurulan kameralardan İstanbul ve İzmir’e sattıklarını da anımsatarak, “İstanbul’a, İzmir’e, tüm Türkiye’ye biz temin ediyoruz. Belediye Başkanımız Tanju Özcan hizmete gelmeden önce belediye şirketleri için ‘üreten, kazanan şirketler’ haline getireceğim demişti. Bu örnek Sayın Başkanımızın Bolu’ya verdiği sözün gerçekleştiğinin ispatı.” diye konuştu.

Dezenfektasyon tüneli de hizmete başladı

Bolu Belediyesi kendi ürettiği dezenfektasyon tünelini de belediye önünde hizmete soktu. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske, eldiven dağıtımından sonra bir tedbir daha alarak kendi tasarladığı dezenfektasyon tünelini bugün itibari ile hizmete sunuyor. Belediye önünde hizmet verecek tünelde vatandaşlar kişisel dezenfektelerini yapabilecekler. Tünellerden şehrin muhtelif yerlerine de yerleştirilecek.