Bolu Belediyesi’nden yardım seferberliği

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında ilçenin yaralarının bir an önce sarılması adına çok sayıda iş makinası ve ekibi bölgeye yönlendirdi. Başkan Özcan’ın talimatıyla, Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çok sayıda Beko Loder, Greyder ve Ekskavatör ile birlikte 2 gündür afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

KULLANMA SUYU TEMİNİ İÇİN İTFAİYE ARAÇLARI BÖLGEDE

Bolu Belediyesi tarafından sel felaketinin yaralarının bir an önce sarılması adına bölgede çalışmalar yapan iş makinalarının ve ekiplerin yanı sıra felaketten en çok etkilenen Esmahanım Köyü’ne de yine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden kullanma suyu temini için araçlar yönlendirildi. İlçede 2 gündür aralıksız çalışmalarını sürdüren Bolu Belediyesi ekipleri sel felaketinin yaraları sarılana kadar Akçakoca’da kalacak.