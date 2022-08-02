Bolu Belediyesi’nden yoksul vatandaşlara yardım

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı birinci oturumunda Cumhuriyet Halk Partisi grubu üyeleri tarafından kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay 2 bin TL yardım yapılmasını öngören önerge meclise sunuldu.

Önergeye ilişkin konuşan CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz, “Bolu’da gerçekten ihtiyaç sahibi 4 bin aileye her ay 2 bin TL yardımda bulunacağız. 2023 yılı bütçemizi 1.5 milyar TL olarak hesaplarsak 4 bin ihtiyaç sahibi hemşerimize 2 bin TL’den 12 ay boyunca 96 milyon TL verdiğimizde bu da bütçenin yüzde 6.4’üne tekabül ediyor. 2 bin 500 kişilik elektrik ve doğalgaz yardımlarını da göz önünde bulundurduğumuzda 2023 yılı bütçemizin yüzde 10’unu bahsettiğimiz iki yardıma ayırmış bulunacağız. Merkezi hükümet enflasyonla mücadele edeceğiz derken maalesef fakirlik yarattı. Bizde Bolu’da bu yoksulluğu ortadan kaldırmak için bir adım atmış olacağız. “ diye konuştu.

CHP grubu tarafından sunulan önerge oy birliği ile kabul edilerek komisyona sevk edildi. Bolu Belediyesi, yoksul vatandaşlara nefes aldıracak yeni yardımla yılda 96 milyon lira ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacak.