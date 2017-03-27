Haber: BMA

Bolu Belediyesi tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde demokrasi şehitleri ve kahramanlarına ithafen bir konser verildi. AİBÜ Kongre ve Kültür Merkezi Bordo Salonda düzenlenen konser, vatan uğruna şehit düşmüş tüm Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Şef Necmi Kıran yönetiminde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilen konseri, Bolu Valisi Aydın Baruş, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ile öğretim elemanları, öğrenciler ve Bolulular beğeniyle dinledi. Yöresel türküler ve kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konser, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’na hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.



