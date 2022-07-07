Bolu Belediyesine Ait Arsa Satılığa Çıkarıldı!



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından, mülkiyeti Belediyeye ait olan, Bolu ili, Merkez ilçesi, AşağısokuMahallesi'nde yer alan 2 bin 189 metrekarelik arsayı satışa sunuyor. Belediye’nin satışa sunduğu arsa için ihale 22 Haziran 2022 tarihinde saat 14:00'te Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak.

Bolu ili, Merkez ilçesi, Aşağısoku Mahallesi, 1343 ada 1 parselde konumlanan 2 bin 189 metrekarelik arsanın fiyatı 4 milyon 600 bin TL olarak açıklandı.

İhaleye katılacakların 200 bin liralık geçici teminat bedelini ödemesi gerekiyor.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/1009549/emlak-arsa-bolu-belediyesi-arsa-satacak