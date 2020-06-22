Bolu Belediyesine tavır mı var?!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Eski Belediye Başkanı Ak Partili Alaaddin Yılmaz döneminde yaklaşık 10 yıldır İl Özel idaresinin asfalt işleri ihaleye dahi çıkılmadan iki devlet kurumu arasında protokol yapılarak Bolu Belediyesine verilirken, son yapılan ihalede en iyi teklifin yine Bolu Belediyesi tarafından vermesine rağmen ihalenin iptal edilmesi tepkilere neden oldu. İl Özel İdaresi sözleşme yapılması gerektiği gün ihaleyi işin parasının olmaması sebebiyle iptal etmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

MİLYONLUK İHALE

10 Yıldır ihaleye bile gerek görmeden sürekli asfalt işlerinin Bolu Belediyesine hem de protokol ile yaptıran, İl Özel İdaresinin neden sudan bir sebep ile ihaleyi iptal ettiği sorusu cevap ararken, ihalenin iptali nedeni olarak gösterilen Bolu İl Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ödenek aktarmadan ihaleye çıkılmasının ise suç teşkil ettiği belirtildi. Öte yandan ihaleye çıkılan işin toplam bedelinin iki milyon liranın üzerinde olduğu ve Bolu Belediye şirketinin en yakın takipçisinden 100 bin liraya yakın daha uygun fiyat verdiği öğrenildi.

MAHKEMELİK OLACAKLAR

10 yılı aşkın süredir AK Partili Bolu Belediyesinin yaptığı asfalt işlerinin belediye CHP’ye geçtikten sonra verilmemesi ya da sudan sebeplerle ihalelerin iptal edilmesi vatandaş tarafından tepkiyle karşılanırken, Bolu Belediyesinin konuyu yargıya taşıyacağı ve Bolu’nun parasının Bolu’da kalması için yasal zeminde ne gerekiyorsa yapılacağı belirtildi. Bolu Belediyesine önce ihale sizde kalmıştır diye ve 9 gün sonra da ihaleyi iptal ettim diyen yazı yollayan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün neden böyle bir uygulamaya gittiğinin siyasi muhatabının ise İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer olduğu belirtildi.

SORUMLUSU YÜCER

Konu hakkında bilgi almak için aradığımız AK Parti li siyasiler ihalenin iptal edildiğinden haberinin olmadığını belirtirken, Haber muhabirimizin ulaşmaya çalıştığı konunun siyasi muhatabının İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, “İhalenin iptali konusunda benim dahlim ve bilgim yok. İhaleyi yapan İl Özel İdaresi ve ihaleyi iptal eden İl Özel İdaresi. Konu bürokratik bir süreç olduğu için çok fazla bilgi sahibi değilim. İl Genel Meclisi Başkanı olmam hasebiyle bu soruların bana sorulmasını da normal karşılıyorum. İhale yapılırken de, iptal edilirken bizlere hiç bir şey sormadılar” dedi.

ÖZCAN BAKIN NE DEDİ

İptal edilen ihale ile ilgili olarak görüşlerini aldığımız Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bolu Belediyesi daha önce AK Parti’deyken il özel idaresi ihaleye bile gerek duymadan işlerini belediyemize veriyordu. Şimdi belediye değişince kazanılan ihalenin iptal edilmesi çok manidar bir tavır olarak ortada duruyor. Biz Özel İdaremizin Bolu Belediyesine bir tavrı olduğu düşünmek dahi istemiyoruz. Israrla Bolumuzun parasının Bolu’da kalması için çabalıyoruz. İl Özel idaremiz yetkililerinin de konuyu yeniden düşünmesinin doğru olacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 14:11