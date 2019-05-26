Bolu Belediyesi’ni talan etmişler

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensuplarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar programında basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Başkan Özcan, Bolu Belediyesi’nin toplam borcunu ve seçimden önce yaşanan bir skandalı kamuoyuyla paylaştı.

1 AY ÖNCE YAZMIŞTIK – BORÇ YARIM MİLYARA YAKIN

Bir ay önce gazetemizde yer verdiğimiz ‘İşte belediyenin borcu’ başlıklı haberde Bolu Belediyesi’nin borcunun yarım milyona yaklaştığını ve Bolu Belediyesinin bu borç yüküyle 1397 belediye arasında en borçlu 39. belediye olarak yer aldığını yazmıştık.

Aradan geçen zamanda kamuoyunda sıkça merak edilen bir soru haline gelen Bolu Belediyesinin borcuyla ilgili tartışmalara Belediye Başkanı Tanju Özcan son noktayı koydu. Başkan Özcan belediye borcuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Belediyenin borcu ne kadar? Bunu açıklamadınız diye sıkça sordunuz. Bunu açıklamamamızın tek sebebi bugüne kadar açıklanabilir olmaması. İlk geldiğimde Bolu Belediyesi’nin borçlarını arkadaşlarımızdan istedim. Bir kağıt geldi ve tahmin ettiğim kadar çıkmadı. Benim yaptığım diğer incelemelerde ise bildiğim borçların bu raporda olmadığını fark ettim. ‘Size verdiğimiz rakamda tahakkuk edilmeyenler var’ dediler. Seçimden önce yaptırılan birçok işin daha hak edişleri verilmediği için onlar borç hanesine girmemiş. Tabi seçim biter bitmez bütün hak edişler düzenlenince gördük ki borç, birkaç milyon lira artıyor. ‘Ne kadar olabilir?’ diye sorduğumda 50 milyon da 150 milyon da artabilir dediler. Kamuoyu da bilsin. Şu an borcumuz 461 milyon TL. Bunun yaklaşık 150 milyon TL’si İller Bankası’na, küçük bir kısmı kamu kuruluşlarına, kalanı ise esnaf ve müteahhitleri. Bunun 10 milyon TL’sini bugün itibari ile ödedik.”

“TRAFİK TESCİLLERİ OLMADIĞI HALDE…”

Belediye Başkanı Özcan açıklamalarının devamında ise, hem bir şirketinin ortağı hem de siyasi bir partide hala aktif görevde olan birinin seçimden önceki gün Belediyeye borcu karşılığında verdiği araçları anlattı. Başkan Özcan belirttiği şahsın borcu karşılığında Bolu Belediyesi’ne hurda değerindeki araçları 187 bin TL’ye sattığını söyleyerek, “Bir şirket vardı, atık toplama işlerini yapıyordu. Şu anda da sahibi diyebileceğimiz hakim ortağı bir siyasi partimizde aktif bir şekilde yönetici. Bıraktıysa bilmiyorum. Bu şirketin belediyemize borcu var, hala borcu var. Burada 6 tane araç fotoğrafı göstereceğim. Biz bu araçları 187 bin TL karşılığında 30 Mart günü kabul etmişiz. Borçtan düşeceğiz. Araçların durumları ortada. Bu araçların trafik tescilleri olmadığı halde belediye demirbaşına kaydetmişiz. Bu da yasaya aykırı. Peki tamam dedik. Bu araçları satalım dedik. Fiyat alalım dedik. 4 hurdacıdan fiyat aldık. En düşük 36 bin TL, en yüksek veren de 41 bin TL verdi. Maalesef hurdayı sağlam diye kakalamışlar. Bunu da son günlerde yapmışlar. Bolu Belediyesi’nin paralarının bu yerlere gitmesine izin vermeyeceğiz. Bunları da 42 bin TL verene satmaya da hazırız” diye konuştu.

4 YILDIR ELEKTRİK VE SUPARASI ÖDENMİŞ

Başkan Özcan, belediye meclis toplantısında gündeme gelen Şelale Park, Mezbaha ve Birlik Et Satış Reyonu’nun bağlı olduğu kişinin faturalarını Bolu Belediyesi’ne ödettiği iddiası sonrası firmadan yapılan açıklamayla ilgili sorulan soruya da cevap verdi. İşletmelerden, Bolu Belediyesi’nin 4 yıldır su parası almadığını söyleyen Başkan Özcan, “Kamuoyunun anlayacağı anlamda Şelale Kafe, Birlik Et Satış Reyonu, Mezbaha var bir de, bu 3 yerinde kiracısı aynı kişi. Bu iki kiradaki yerin birbirine ciddi bir benzerliği var. İkisinin de sayacı bozulmuş. Darbe ile bozulmuş. İkisinde de 4 yıldır Bolu Belediyesi su parası almamış. Mezbahane de yapılan kontrollerde su sayacının bozuk olduğu tespit edilen zabıta tutanakları var. Ne büyük tesadüftür ki iki sayaç bozuk, iki sayaç da darbe ile bozulmuş. Saat bozuk. Ay ay baktım ben 70, 90 TL su parası ödemiş, en fazla ise 600 TL su parası ödemiş. Tabi bu olay ortaya çıkınca saat takılmış. Sayaç takılınca 21 günde 3 bin 500 TL’lik su kullanılmış. Yani kaba bir hesap ile bu ay ki rakamlar üzerinden gidersek, yaz aylarında bu artacak 2 ayda 1 suyun ödendiğini düşünürsek buraya tahakkuk etmesi gerek fiyat 225 Bin TL. Ödedikleri düşülünce aradaki fark 224 bin fark çıkıyor. Burada belediyenin de bir kusuru var. Yukarısoku Mahallesi’ndeki garibanın kaçak su kullandığını bulmuşsun mühürlemişsin, Bolu’da en çok su kullanan mezbahanın kaçak su kullandığını bulamamışsın” diye konuştu.

Başkan Özcan konuyla ilgili olarak açıklamasının devamında, bununla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve geriye dönük olarak da tüm alacaklarımızı isteyeceklerini açıkladı. Özcan ayrıca mezbahaneye 3 yıldır ne bir zabıta ne de veteriner gönderilmediğinin de altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2019, 14:56