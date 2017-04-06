Haber: BMA

Bolu Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalar diğer belediyeler tarafından yakından takip ediliyor. Bolu Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları yerinde incelemek ve görmek için Kartepe Belediye Başkan Yardımcıları Bali Holat ve Mehmet Filiz Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Çetinkaya’yı ziyaret etti.

Ziyarette Bolu Belediyesi teknik ekip de hazır bulundu. Özellikle dağ kızağı ve teleferik hattı projesi üzerinde durduklarını ifade eden Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat, “Sizlerin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. En kısa zamanda daha detaylı görüşmek üzere teknik ekibinizle birlikte sizleri Kartepe’ye davet ediyoruz. Bolu Belediyesi ve Kartepe Belediyesi birçok konuda işbirliği yaparak projeler geliştirebiliriz” dedi.

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ekrem Çetinkaya da ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür ederek en kısa zamanda teknik ekiple birlikte Kartepe’ye geleceklerini ve her konuda yardıma hazır olduklarını ifade etti.