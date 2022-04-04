Bolu Belediyespor’dan Özel İdare’ye çelme!

Bolu 1.Amatör kümede bu hafta Bolu Belediyespor ve Özel İdare Köroğluspor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçın galibi Bolu Belediyespor oldu.

Bolu Belediyespor’dan Özel İdare’ye çelme!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu 1.Amatör kümede 3 puanın değerinin çok önemli olduğu bir karşılaşma gerçekleşti. Bolu Karaçayır Tesislerinde Bolu Belediyespor ve Özel İdare Köroğluspor karşı karşıya geldi. Özel İdare Köroğluspor zirvedeki yerini korudu ancak çok önemli bir 3 puan kaybetti. 2 takımda maça dengeli başladı. Maçın henüz başında etkili gelen Bolu Belediyespor bulduğu ilk fırsatı Semih Durak ile gole çevirdi ve durumu 1-0 yaptı. Maçta etkisini artıran Bolu Belediyespor, Özel İdare Köroğluspor’a atak şansı vermeyerek 22.dakikada durumu Atacan Adanur ile 2-0’a getirdi. Bolu Belediyespor skor avantajı sayesinde oyunu rölantiye alarak ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda gol arayan Özel İdare Köroğluspor’un umutlarını 64.dakikada etkili gelen Bolu Belediyespor Murat Kılıç yıktı. Skoru 3-0’a getiren Bolu Belediyespor maçta sevinen taraf oldu.

Dörtdivanspor, Kıbrıscıkspor’a 3-2 yenildi ve Özel İdare Köroğluspor son 2 maçta alacağı 1 puan ile şampiyonluğunu ilan edecek.

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