Bolu Belediyespor’dan Özel İdare’ye çelme!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu 1.Amatör kümede 3 puanın değerinin çok önemli olduğu bir karşılaşma gerçekleşti. Bolu Karaçayır Tesislerinde Bolu Belediyespor ve Özel İdare Köroğluspor karşı karşıya geldi. Özel İdare Köroğluspor zirvedeki yerini korudu ancak çok önemli bir 3 puan kaybetti. 2 takımda maça dengeli başladı. Maçın henüz başında etkili gelen Bolu Belediyespor bulduğu ilk fırsatı Semih Durak ile gole çevirdi ve durumu 1-0 yaptı. Maçta etkisini artıran Bolu Belediyespor, Özel İdare Köroğluspor’a atak şansı vermeyerek 22.dakikada durumu Atacan Adanur ile 2-0’a getirdi. Bolu Belediyespor skor avantajı sayesinde oyunu rölantiye alarak ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda gol arayan Özel İdare Köroğluspor’un umutlarını 64.dakikada etkili gelen Bolu Belediyespor Murat Kılıç yıktı. Skoru 3-0’a getiren Bolu Belediyespor maçta sevinen taraf oldu.

Dörtdivanspor, Kıbrıscıkspor’a 3-2 yenildi ve Özel İdare Köroğluspor son 2 maçta alacağı 1 puan ile şampiyonluğunu ilan edecek.