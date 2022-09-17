Bolu Berk köyünde 9600 m² tarla mahkeme kararı ile satılacak

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu ili merkez ilçe Berk köyü Beylikçayırı mevkiinde 9600 m2 yüzölçümlü 416 parsel sayılı taşınmazın killi-tınlı toprak yapısına sahip %3-5 eğime sahip orta derinlikte mutlak ve III sınıf tarım arazisi statüsünde olduğu taşınmazın değeri m2 114,25 TL./m2 * 9.600,00m2= 1.096.800,Tl. olarak tespit edilmiştir.