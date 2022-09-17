Yüzölçümü : 9.600 m2
İmar Durumu : Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında mücavir alan sınırları içinde ,1/25000 ölçekli nazım imar planında tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır. Her türlü imar uygulamasında il tarım müdürlüğü görüşü alınacaktır. *Parselin açık yola çıkışı sağlanması gerekmektedir .belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve bağlı yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Kıymeti : 1.096.800,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 22/09/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 20/10/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3 KAT MAHKEMELER MEZAT SATIŞ SALONU
Bolu Berk köyünde 9600 m² tarla mahkeme kararı ile satılacak
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu ili merkez ilçe Berk köyü Beylikçayırı mevkiinde 9600 m2 yüzölçümlü 416 parsel sayılı taşınmazın killi-tınlı toprak yapısına sahip %3-5 eğime sahip orta derinlikte mutlak ve III sınıf tarım arazisi statüsünde olduğu taşınmazın değeri m2 114,25 TL./m2 * 9.600,00m2= 1.096.800,Tl. olarak tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 9.600 m2
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