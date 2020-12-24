Bolu beyaz örtüyle kaplandı

Haber: Volkan Yılmaz

İlimizin yüksek kesimlerinde bir haftadır etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak sabah saatlerine kadar devam etti. Kar yağışı nedeniyle ilimiz Merkezi ve ilçeler beyaza büründü.

BOLU DAĞI’NDA YOĞUN SİS VE YAĞIŞ

D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ve yağış sebebiyle ulaşım olumsuz etkileniyor. Bölgede Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken karayolları ekipleri de teyakkuz halinde bekliyor. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücüleri etkili olan kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilere uymaları konusunda uyarıyor.

MERKEZ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Etkili olan kar yağışı ilimiz Merkezini de beyaz örtüyle kapladı. Mevsimin ilk karının düştüğü şehir merkezinde bulunan yeşil alanlar dakikalar içinde beyaz örtüyle kaplandı. Güne kar yağışıyla uyanan vatandaşlar uzun süre araçlarında temizlik yaptıktan sonra yola çıkabildiler. Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri de sürücülerin ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına başladı.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE KADAR ÇIKTI

Öte yandan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezleri ve köyleri de beyaza büründü. Dörtdivan’da kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Gerede’de beyaz gelinliği giyen Esentepe’de kartpostallık manzaralar oluştu.