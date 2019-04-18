“Bolu Beyi gibi zülüm yapma”

Haber: Birol ERTUNÇ

Yerel seçimler sonrası CHP’den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, birçok belediye çalışının görevi yerini değiştirmesi ve Hizmet İş Sendikasına üye olan 30 işçinin işten çıkartılmasına Türkiye genelinde ilk tepki Hizmet İş Sendikasından geldi.

Bolu Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 50 sendika üyesiyle bir araya gelen Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız; “Kuran-ı ve Türk Bayrağını öperek ve ardından da noterden hiçbir işçiyi işten çıkartmayacağız diyerek taahhütte bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan zülüm yapmaktadır” dedi.

ÖZCAN İŞÇİ KIYIMI YAPIYOR

31 Mart yerel seçimleri sonucu CHP’ye geçen Bolu Belediyesi’nde işçilere yönelik sendika değiştirme baskısı acımasız bir şekilde artarak devam etmektedir.Baskılar, belediye çalışanları bakımından artık tahammül edilemeyecek boyuta ulaşmış bulunmaktadır.Seçimlerin hemen akabinde Belediye-İş Sendikası tarafından tehditle sendika değiştirmeye zorlanan işçilerin bu kez de talimatla, işyerleri değiştiriliyor.Yıllardır “büro personeli” ve “zabıta” olarak çalışan emekçiler park ve bahçelerde görevlendirildi.Seçim öncesi 22 Mart 2019 tarihinde, “belediyede çalışan işçilerin işten çıkarılmayacağını ve keyfi olarak yer değiştirme yapılmayacağını” Noter huzurunda taahhüt eden belediye başkanı Tanju Özcan, mazbatayı alınca verdiği sözü unutup işçi kıyımına başladı.Belediye Başkanı Özcan, Yüksek lisans eğitimi yapan, lisans mezunu olan, yıllardır halkla ilişkiler personeli olarak çalışan emekçileri park ve bahçelerde görevlendirdi.

YANLIŞTAN DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ

Bu bir mobbingdir, kıyımdır, zulümdür, adaletsizliktir.Bu, işyeri barışını dinamitlemektir.Mobbinge maruz kalan işçiler, başarılarından dolayı birkaç kez ödüllendirilmiş personellerdir.Liyakatiyle çalışan emekçileri keyfi uygulamayla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur.Emekçilere yönelik baskı Bolu kamuoyunu da rahatsız etmektedir.Huzur ve sükûnetiyle yer edinen Bolumuzun ve Bolu Belediyemizin adı, Türkiye gündemine emekçilere baskı ve zulümle gelmemeliydi.Huzurun başkentinde huzur bozulmamalıydı.Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın işçi kardeşlerimize, işyerlerini değiştirmek suretiyle baskı uygulamasını anlamakta zorlanıyoruz.Sayın Özcan’ı 22 Mart’ta Noter huzurunda verdiği taahhüdü yerine getirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.Kendisini, işyeri barışını yeniden tesis etmeye çağırıyoruz.

KÖROĞLU GİBİ HİZMET EDİN

Gelin, Bolubeyi olmak yerine, halkın safında Köroğlu olun.Bolubeyi gibi zulmetmek yerine, Köroğlu gibi hizmet edin.Mensubu bulunduğunuz partinin 6 Ok’undan biri halkçılıktır.Lütfen, halkçı olun. Emeğin ve emekçinin yanında olun. Onlara köle muamelesi yapmayın.Size güvenen emekçileri keyfi uygulamalarla hayal kırıklığına uğratmayın.Size oy verenleri mahcup ve pişman etmeyin. Emekçinin alın teri ve akıl teri kutsaldır.Alın teri dökene zulmetmeyin.Baskı ve zulümle abad olunmaz.

ÜYELERİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR

Sendikamız HİZMET-İŞ, demokratik bir sivil toplum örgütü olarak tüm siyasi partilere eşit mesafededir. Faaliyetlerini ve örgütlenme çalışmalarını diyalog ve samimiyetle sürdürmektedir. Kurulduğumuz 1979 yılından bu güne 40 yılı aşkın bir süredir yerel yönetimlerde tüm siyasi partilerle çalıştık, ortak etkinlikler yaptık, birlikte projeler geliştirdik ve çalışmaya da devam ediyoruz. Belediyelerdeki sendikal faaliyetlerimizde hiçbir siyasal amaç gütmedik, çatışmaya neden olmadık.Belediye Başkanı Özcan’ın henüz sendikamızla ve sendikal faaliyetlerimizle tanışmadan göstermiş olduğu tutumlarına anlam vermek mümkün değildir. Bilinmesini istiyoruz ki, emekçileri, kendi iradi karar ve tercihleriyle gönül verdikleri sendikamızdan koparmak mümkün olmayacaktır.

Belediye emekçilerinin duyarlılıklarını gözetmeden, ellerini sıkmadan HİZMET-İŞ’tenkoparmaya yönelik girişimler sonuç vermeyecektir. Sendikal değerlerle uyuşmayan akıl ve ahlak dışı baskılar, emekçi kardeşlerimiz nezdinde karşılık bulmayacaktır.Üyelerimizi yalan, tezyif ve iftiralarla etkilemeye, baskıyla sendika değiştirmeye çalışanları uyarıyoruz.Sendikamız üyesi emekçiler kimsesiz değildir.Aksi durumda, HİZMET-İŞ Sendikamız, üyelerinin tercihini zorlamaya çalışanlara karşı sessiz kalmayacak, her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyecektir.