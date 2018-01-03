Haber: Semih Baykal

Gölcük İhalesinin iptali ile ilgili yaptığı basın açıklamasında Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı eleştiren Milletvekili Tanju Özcan; “ Bolu Belediyesi’nden beklenen haber geldi. Olması gereken oldu. Bolu Belediye Başkanı ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı. Ancak iptal kararını açıklarken bile bu ihalenin iptalinden dolayı çok üzgün olduğunu söylemesi ve Gölcük’ün peşkeş çekilmesine göz yummayan duyarlı vatandaşlarımızı provakatör olarak nitelendirmesi İlin Milletvekili olarak beni üzmüştür. Alaaddin Yılmaz, ihaleyi iptal ederek doğrusunu yapmış ancak ihaleyi iptal etmek zorunda kaldığını ve bundan dolayı üzgün olduğunu kamuoyuyla paylaşarak yanlış yapmıştır. Yine ihale iptal kararını açıklarken, bundan sonra ilk fırsatta bu ihaleyi yenileyeceğini ima etmesi BOLULULARIN DİKKATİNDEN KAÇMAMIŞTIR. Bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da çevre dostu olmayan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı dikkatle takip edeceğiz. Gölcük konusunda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunarım” dedi.