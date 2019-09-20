Bolu Bilimin Merkezi Oldu

HABER:Ceylan Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Tarih ve Günce dergisinin işbirliğiyle gerçekleşen Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) ilimizde gerçekleşti. Sosyal bilimler, fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, güzel sanatlar, eğitim bilimleri, spor bilimleri, mimarlık ve tasarım bilimlerine dek geniş bir alanda çalışmalar yürüten Türkiye ve yurt dışından gelen bilim insanları ilimizde buluştu. Katılan bilim insanlarını bir araya getirmek ve kendi alanlarında yeni çalışmalardan haberdar edilmek için toplanan kongre, Yeni Akademik Teşvik Kriterleri dikkate alınarak düzenlendi. Kongrenin Onur Kurulu Başkanlığını Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektör’ü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaparken BAİBÜ Akademisyenleri Doç. Dr. A. Banu Hülür ve Arş.Gör. Oğuzhan Şenel’in “Tüketim Kültürü Perspektifinde Modern Bir Mit Olarak Reklam” ve “Teknolojı̇k Tüketı̇m Ürünlerı̇nı̇n Reklamları Üzerı̇ne Göstergebı̇lı̇msel Bı̇r Analı̇z”, Dr. Öğretim Üyesi Zühal Özdemir Yaman ve Dr. Semih Yaman’ın “Türk Mutfak Kültüründe Ziyafetlerin Simgeselliği Üzerine Bir Değerlendirme” ve “Mutfak Personellerinde Sık Gözlenen Alt Ekstremite Varisleri ve Hemoroidal Hastalıklar” bildirileri kongrede büyük ilgi ve beğeni topladı.

Kongrenin bilim kurulunda ise BAİBÜ’den şu akademisyenler yer aldı: Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Prof. Dr. Şahabettin Güneş, Prof. Dr. Ahmet Ocak, Prof. Dr. İdris Türel, Prof. Dr. Ömer Özyurt, Prof. Dr. Mehmet Yavuz, Doç. Dr. Mehmet Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Nihat Durak, Dr. Öğr. Üyesi Halide Özüdoğru Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Canan Akünal Türel, Öğrt. Gör. Dr. Tuğçe Üner, Dr. Emine Aşçı.

Kongrede yapılan sunumlar Türkçe ve İngilizce ağırlıklı gerçekleşirken, sunulan bildirilerin özetleri ve tam metinleri, hakem sürecinden geçtikten sonra elektronik ortamda e kitap olarak yayınlanacak.