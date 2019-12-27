Bolu Bilsem'de Bilim Söyleşisi

Haber: Ceylan Beykoz

Çok sayıda öğrenci ve velinin katıldığı söyleşide Bilim Nedir? Nasıl yapılmalıdır? Bilim İnsanı kimdir? konu başlıkları altında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu bilgiler aktardı. Çeşitli sunumlar ile bilimin detaylarının aktarıldığı söyleşide Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Program sonunda Bolu Bilim ve Sanat Merkezi müdürü Dr. Ferdi Kılıç verdiği bilgiler ve yaptığı söyleşi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu'na teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.