Bolu Bilsem’de Bilim Söyleşileri

Haber: Ceylan Beykoz

''Dil Becerilerini Geliştirmek İçin Teknolojinin Etkili Kullanımı'' başlıklı söyleşi sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında küçülen dünyada dil öğrenmenin önemine ve bilişim ağlarındaki materyallerin kullanımında çocukların olumsuz etkilerden uzak kalmasında ailenin dikkati ve ilgisine dikkat çekti. Söyleşiye İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı Şube Müdürü Saniye Yurtsever öğrenciler ve veliler katıldı. Söyleşi sonunda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Dr. Sedat Akayoğlu'na teşekkür belgesi ve plaketi İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı tarafından verildi. Söyleşi BİLSEM TV tarafından canlı yayınlandı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SARICI’DAN BİLSEM'E ZİYARET

Bolu Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı Bolu Bilim Sanat Merkezini ziyaret etti. BİLSEM'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Saniye Yurtsever kurum müdürü Dr. Ferdi Kılıç ve müdür yardımcısı Mücahit Sevinç’ten kurum hakkında ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Atölyelere misafir olan Sarıcı kurum öğretmenleri ve öğrencileri ile sohbet ederek başarılar diledi.