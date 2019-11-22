Bolu, Binali Yıldırım’ı bekliyor

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve Önceki Dönem TBMM Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın 25 Kasım 2019 Pazartesi günü Bolu’ya geleceğini söyledi. Yıldırım’ın Bolu ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki Akademik Yıl Açılış programına katılacağını ve burada kendisine BAİBÜ tarafından Fahri Doktora tevcih edileceğini belirten Doğanay, Üniversitedeki programın Fuat Sezgin Kütüphane Açılışı ve Hukuk Fakültesi Binası Temel Atma Törenleriyle sonlanacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve Önceki Dönem TBMM Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın öğleden sonra ise Bolu Valiliğini ziyaret ettikten sonra son programın AK Parti Bolu İl Başkanlığı ziyaretiyle gerçekleşeceğini bildiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve Önceki Dönem TBMM Başkanı, 58., 59., 60 ve 61. AK Parti Hükümetlerinin Ulaştırma Bakanı, siyasette vefanın adı İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım, Bolu’da son olarak 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16.00’da İl Başkanlığımızı ziyaret edecek. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı Sayın Binali Yıldırım’ı misafir edecek olmanın heyecanını da bizler de AK Parti Bolu Ailesi olarak yaşıyoruz. Bu ziyaret sırasında Sayın Yıldırım; Toplantı Salonumuzda Partililerimiz ve Bolulu hemşerilerimizle bir araya gelecekler. Bu vesileyle Partililerimizi ve Bolulu Hemşerilerimizi 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16.00’da İl Başkanlığımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.