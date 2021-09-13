Bolu bir ilke imza atıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Zehra Taşman’ın eğitim aşkı, oğlu Haldun Taşman’ın adına bağışladığı fonla hayata geçirilen Zehra Taşman Eğitime ve Kadına Destek Programına dönüştü. Programa seçilen kız öğrenciler Mengen’de düzenlenen eğitim kampında buluştu. Bolu Bağışçılar Vakfı Kurucu Mütevelli Üyesi İş İnsanı Haldun Taşman, annesi Zehra Taşman’ın yaşamı boyunca içinde taşıdığı eğim aşkını memleketi Bolu için eğitim programına dönüştürdü. Zehra Taşman Eğitime ve Kadına Destek Programı’nın ilk yılında projeye seçilen 15 kız öğrencinin eğitim süreci başladı.Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından yürütülen programda başarılı 15 kız öğrenci eğitim kampında bir araya geldi. Mengen’de bir tatil köyünde düzenlenen eğitim kampında kız öğrencilere alanında yetkin eğitmenler tarafından kariyer, liderlik, proje ve iletişim alanlarında dersler verildi. 11’i üniversite 4’ü liseli öğrencilere Prof. Dr. M. Engin Deniz tarafından etkili iletişim, Prof. Dr. Arzu İlçe tarafından kariyer yönetimi, Doç. Dr. Müberra Çelebi tarafından liderlik yaklaşımları, Araştırma Görevlisi Mert Şen tarafından drama ve Burcu Şimşek tarafından proje yönetimi alanlarında eğitim verildi. Mengen’de düzenlenen eğitim kampı hakkında bilgi veren Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, kampın Zehra Taşman Eğitime ve Kadına Destek Programının bir parçası olduğunu belirterek, ‘’Bugün Zehra Taşman Kadınave Eğitime Destek kapsamında 15 adet gencimize 12 ay boyunca kariyer eğitimleri vereceğiz. Bunun ilk başlangıç tanışma ve eğitim kampındayız. Güzel bir tesiste geçlerimizle liderlik, proje yazımı, kariyer gelişimi ile ilgili branşında üst düzeydeki hocalarımızla eğitim veriyoruz. Bu çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve daha ileri bir seviyeye taşımak için bir eğitim kampı yapıyoruz. Bu gençlerimiz hep Bolulu çocuklar amacımız Bolu’dan iyi getişmiş gençler çıkartmak. Bunlar seçilmiş öğrenciler kendi okullarında başarılı ve gelecekte ne yapacaklarını iyi düşünen, hedefleri olan gençler. olu^dan daha eğitimli, daha kendini bilen bir grup oluşturmak ve Bolu’nun ismini tüm dünyaya tanıtmak amacımız.’’ ifadelerini kullandı.

Eğitim kampının kendileri için çok verimli geçtiğini söyleyen üniversite öğrencisi Hilal Nur SARAÇ: ‘’Kampımızda birbirinden değerli hocalarımızla birlikteydik. Burada gerçekten çok güçlü bir network oluşturduk. Birlikte birbirimizin taşarlayacağı projeler hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Bundan sonrası için hepimiz çok çok daha fazla umutlarla buradan ayrılıyoruz.’’ dedi.

Böyle güzel bir eğitim kampına katıldığı için kendisini şanslı hissettiğini söyleyen lise öğrencisi Ahsen Nur ÇEPNİ ise ‘’ Kamp bize bir çok şey kattı. Çeşitli alanlarda eğitimler aldık. Üniversiteli öğrencilerle birlikte olmamız liseli öğrenciler olarak bizim daha çok ufkumuzu açtı. Kariyer planları, proje yönetimi gibi çeşitli eğitimler aldık. Bu alanlarda aslında istersek çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi öğrendik genç bir kadın olarak. Üç gün dolu dolu geçti, bence çok iyiydi.’’ ifadelerini kullandı.

Kız öğrenciler eğitim kampında, liderlik, iletişim, kariyer eğitimlerinin yanı sıra, at binme, trekking, ATV gibi doğa sporları da yapma fırsatı buldu.