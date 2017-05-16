Haber: Kasım ŞAHİN

Ustaoğlu’nun büyük bir özveriyle hazırladığı ve Türkiye’nin ilk sesli kitabı unvanını üstünde taşıyan ve geliri ZİCEV tarafından zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitiminde kullanılan. Hey! Biz de Buradayız İsimli kitap izzet Baysal anma günlerinde büyük ilgi gördü .

Bolu halkı ve Protokolü Hey! Biz de Buradayız dedi. Bolu Halkının yanı sıra Bolu Protokolü de kitaba ve Yazar Onur Ustaoğlu’na büyük ilgi gösterdi. Bolu valisi Sayın Aydın Baruş Hey! Bizde buradayız standını ziyaret ederek kitap hakkında bilgi aldı Onur Ustaoğlu’nu çalışmalarından dolayı tebrik etti. 100 adet kitap siparişi verdi. Bolu Belediye başkanı Sayın Alladdin Yılmaz da Hey! Biz de Buradayız standını inceleyerek kitap hakkında bilgi aldı Onur Ustaoğlu’nu çalışmalarından dolayı tebrik ettikten sonra 200 adet kitap siparişi verdi ve standa bol bol fotoğraf çektirdi.

İzzet Baysal vakfı yönetim kurulu başkanı Ahmet Baysal da Hey! Bizde Buradayız standına büyük ilgi gösterenlerdendi. Baysal kitap hakkında bilgi aldıktan sonda Onur Ustaoğlu’nui Bolulu bir yazar olarak bir ilki başardığı kitabıyla Bolu’yu Türkiye’de temsil ettiği için tebrik etti ve Hey biz de buradayız dedi. Hey! Bizde buradayız kitabının ve Gazetemizin başarılı köşe yazarı Onur Ustaoğlu bu güzel İlgiden dolayı Bolu halkına ve Bolu protokolüne teşekkür etti.