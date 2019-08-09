Haber: Esra Öztürk

“Bir kez yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz” sloganıyla başlatılan temizlik kampanyasında Bolu Belediye personeli tam kadro şehrin güneyindeki mahallelerde temizlik çalışması yaptı. İşçisinden mühendisine memuruna kadar tüm personeller, farkındalık yaratmak için mesai bitiminde önlük ve eldivenlerini giydi, cadde ve sokaklarda yerlere atılan izmarit ve çöpleri topladı. Anlamlı etkinliğin ardından Başkan Tanju Özcan, Karaçayır'da toplanan personellere teşekkür etti ve helallik istedi.

Bolu Belediyesi tarafından ilk kez Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) üyeleriyle start alan ‘Bir kere yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz’ kampanyası belediyede görev yapan personelle devam etti. Belediye bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapan yaklaşık bin personel, mesai bitiminde kentin güney mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarda farkındalık oluşturmak için çöp topladı. “Bolu Bizim Evimiz Toz Kondurmayız” adı altında yapılan etkinlikte Başkan Özcan ve belediye başkan yardımcıları da gönüllü personellerle birlikte çöp topladı.

‘Erik Dalı’ oynayarak yorgunluk attılar

Yaklaşık iki saat süren anlamlı etkinlik Karaçayır’da son buldu. Karaçayır Parkı’nın alt kısmındaki boş arazide bir araya gelen yüzlerce belediye personeli, İzmir Marşı ve oyun havaları eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Personellere eşlik eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da etkinliğin yorgunluğunu ‘Erik Dalı’ oynayarak attı.

Başkan Özcan: “Bolu’yu en temiz şehir haline getireceğiz”

Belediye Başkanı Tanju Özcan daha sonra personellere hitap etti. “Bolu’yu en temiz şehir haline getireceğiz” diyen Özcan, proje ile hem çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturduklarını hem de belediye personelleri arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın arttırıldığını ifade ederek destek veren tüm çalışanlara teşekkür etti ve helallik istedi. Başkan Özcan, personellerden etkinlik esnasında çekilen tüm fotoğrafları sosyal medyadan ‘Bolu Bizim Evimiz Toz Kondurmayız’ etiketi ve başlığı ile paylaşılmasını da isteyerek, bu sayede projenin Bolu’ya ve tüm Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Özcan ayrıca, Bolu halkına şehrin havasını değiştirecek bir müjde de vererek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Bolu’ya lavanta kokusu verilmeye başlayacaklarını duyurdu.