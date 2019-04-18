Bolu bu fuarlara hazırlanıyor

Haber: Birol Ertunç

2007 yılından bu yana fuar sektöründe hizmet vermekte olan Expolife Fuarcılık Ticaret AŞ, ilimizde gerçekleştireceği iki büyük organizasyona hazırlanıyor. Alanında uzmanlaşmış ekibi ile hazırladıkları fuarlar ile her geçen sene profesyonelliğe önem veren Expolife, misafirlerini 25-28 Nisan tarihleri arasında ilimizde yapacağı “Yapı, Mobilya & Ev Tekstili” ile “Gıda Tarım ve Hayvancılık” fuarlarında ağırlayacak. Kalıcı Konutlar Fuar Alanında düzenlenecek iki dev fuara Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası’nın yanı sıra birçok birlik ve kuruluş da destekliyor.

“FUARIMIZI BÜYÜTEREK BÖLGEYE KATKI SAĞLAMAK AMACINDAYIZ”

Gerçekleştirilecek fuarlar ile ilgili Expolife Fuarcılık şirketinden yapılan açıklamada sektörlerin ilerlemesi adına yeni teknolojilerin tanıtılması, ürünsel bazda yeni alıcılarla buluşturulması, teknik ekipman ve makine konusunda yeniliklerin sektör temsilcileri ile bir araya getirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Yapı ve Tarım Sektörü dendiğinde akla gelen bütün ana başlıkların yer alacağı organizasyon, Bolu’da ilgililerini 25 Nisan- 28 Nisan 2019 tarihleri arasında Yapı, Mobilya & Ev Tekstili ile Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarlarında buluşturacaktır. Organizasyonumuzun ana hedefi, sektör üreticilerini özellikle bölge yatırımcıları ile bir araya getirip, sektörel bazda ticari bir platform oluşturmaktır. Bir lojistik merkezi olan bölgemizin, bu fuarla birlikte kendini ifade etmesini çok önemsiyoruz. Profesyonel bir yaklaşımla fuarımızı büyüterek bölgeye katkı sağlamak amacındayız” ifadelerine yer verildi.

“İŞLETMELER FUARLARA KATILARAK BÜYÜK KİTLELERE ULAŞABİLMEKTEDİR”

İşletmelerin müşteri memnuniyetini sağlayıp devam ettirmek için pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç duyduğunun vurgulanırken açıklamada şu bilgiler verildi: “Günümüzde pazarlama faaliyetleri tüketiciye yönelik yapılmaktadır. Müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamayan işletmelerin hayatta kalması zordur. Pazarlama faaliyetlerinin en önemli amacı; müşteri tatminini sağlamak ve memnun müşteriler oluşturmaktır. Bu doğrultuda reklam işletmeler için önemli bir yer tutmaktadır. İşletmeler fuarlara katılarak aynı anda büyük kitlelere ulaşabilmektedir. Üstelik kitlelere ulaşabilmek için çok özel bir gayret göstermelerine de gerek yoktur. Fuarlarda çok miktarda potansiyel tüketici, fuara katılan işletmeleri tanımak, ürün ya da hizmetlerini ve bunların niteliklerini öğrenmek istemekte, işletmeler de bu sayede ürünlerini ve hizmetlerini potansiyel alıcılara tanıtma, gösterme ve bilgi verme imkânına kavuşup reklam yapmaktadır. Fuarın niteliği işletmenin reklamını kolaylaştırıcı bir etken olabilmektedir.”