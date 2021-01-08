BOLU BU KONULARDA REKABET ETMELİ !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

İnsanların temel ihtiyaçları nelerdir diye bir soru sorsam? herhalde sizden yemek, içmek, uyumak sevmek, sevilmek gibi ilk cevaplar alırım. “Şimdi yemeği içmeyi anladık da sevmek ve sevilmek temel ihtiyaç değildir diyecekler olabilir.” Ancak bence sevgide insanın temel ihtiyaçlarından biridir mesela sevgiyle büyüyen bir insan daha kuvvetli olur ayrıca şu da var yerine ve zamanına göre insanların ihtiyaçları değişebilir.

Bakın salgın günlerinde hepimiz evlere kapandık ve yalnızlaştık o yüzden ihtiyaçlarımızda değişmiş durumda bence bu dönemde her zamankinden çok ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyuyoruz. Aslında bu dönemde yetkililerin ve yerel yönetimlerin bir adım daha öne çıkıp yeni ihtiyaca göre yeni uygulamalar üretmesi lazım.

Şimdi bu yazıları takip edenler “ Onur yine aklında ne var diyecekler. ”aslında aklımda bir şey yok ama az önce bir haber gördüm. Bu konuda başta Bolu olmak üzere her şehrimizin bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Haber tekerlekli sandalye kullanıcılarını ilgilendiriyor. Biliyorsunuz bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için tekerlekli sandalye vücudunun bir parçası gibidir. Hayatı kolaylaştırır kullanıcısına hareket imkânı sağlar.

Tabi tekerlekli ve akülü sandalyelerimiz belirli aralıklarla bakım ve onarım işlemi gerektirir. Aksi halde tekerlekli sandalye kullanıcıları için günlük hayatta hiç beklenmedik sorunlar çıkabilir.” Aman Onur Evden çıkamıyoruz ne bakımı demeyin.” Bu araçların evde de kullanıldığını unutmayın. İşte şimdi Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyenin yaptığı örnek uygulamanın haberini kısaca paylamak istiyorum.

“Nizip ilçesindeki engelli vatandaşların bozulan araçları belediye ekiplerince tamir edilip sahiplerine teslim ediliyor. İlçedeki engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması ve karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması amacıyla çalışma başlatan Nizip Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ekipleri, akülü veya tekerlekli sandalyesi arızalanan engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek arıza yapan araçları Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Tamir ve Bakım Atölyesi'ne götürdü. Burada yapılan işlemlerin ardından yeniden kullanılabilir hale gelen araçlar, belediye ekiplerince sahiplerine teslim edildi. “

Haberde uygulamanın ücretli mi, ücretsiz mi? olduğu yazılmamış ancak ücretlide olsa ücretsizde inanın bana şu yaşadığımız salgın günlerinde gerçekten engellenenlerin ihtiyaç duyduğu bir uygulama olduğu kesin. Şimdi soruyorum acaba Bolu’da veya başka şehirlerde bu uygulamaya benzer uygulamalar yapılamaz mı? Engellenen kişilerin bu ihtiyacını karşılayamaz mı?

Şimdi bunu niye yerel yönetimler yapsın diyeceksiniz. Özellikle bizim akülü tekerlekli sandalyelerimiz çok ağırdır. Birçoğu da otomobillere sığmaz. Bunun içinde arıza yaptıklarında taşıması çok zordur. Ancak yerel yönetimler Nizip’te olduğu gibi bu iş için bir araç tahsis edebilirler. Teknik servis alabileceğimiz yerler oluşturabilirler ve buralarda da çalışabilecek engelli bireylere çalışma imkânı sunulabilir. Bildiğim kadarıyla Bolu’da meslek lisesi öğrencilerinin yürüttüğü “Engelsiz tamirhane” diye bir yer var. Ancak okul bünyesinde olduğu için çoğu kişi bilmiyor. İhtiyacı olan da ulaşamıyor.

Aslında Bolu’da alt yapı hazır yalnız biraz geliştirmek gerekiyor. Bunu da en iyi yerel yönetimler geliştirir. Yani Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ve yetkililere bu öneriyi buradan sunmuş olayım. Bakın zaten örneklerde var. Biz niye yapamayalım bu sıkıntılı günlerde hiç değilse evde insanların problemli araçların onarımını ve bakımını yaparak insanların evlerde Özgür olmasını sağlayabiliriz

Açık söyleyeyim. Bir engellenen ve bir tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak amacım yerel yönetimlerimizin bu konularda rekabet etmelerini sağlamaktır. Eğer biz bu rekabeti sağlayabilirsek yani “ o yapıyor ben daha güzelini yapmalıyım “ düşüncesini yetkililerin kafasına yerleştirebilirsek, Hep daha güzelini, hep daha iyisini istersek, daha özgür şehirlerde, daha özgür insanlarla, daha mutlu bir şekilde yaşayabiliriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…