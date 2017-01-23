Geçen hafta bütün(büyük) şehir olmamalı diye yazımın çekinceleri hakkında yazıya başlamıştım. Çekincelerim diyorum çünkü bütün şehir olması halince Bolu’ya ne katkı sağlayacağının iyi bilinmesi gerekir!

Bolu konum, nüfus, yerleşik düzen olarak buna hazır olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu gerçekleri en çok isteyenlerin de bildiğini de biliyorum!

Bütün buna karşılık, daha evvel uygulanan illerden aldığımız bilgilerin doğruluğunda bu işin olmaması gerektiğinin altını çizmeliyim.

Manisa’ya ziyaretimde, vatandaşların bütün şehir olmaktan dolayı yaşadıklarını anlattıklarında inanamadım. Yurttaşların, yapılacak işlerle ilgili olarak şikayetlerini ilçe belediyelerine yaptıklarını, yapılan şikayet konularının bütün şehir belediyesine intikal ettiğini, sonrasında sıraya girerek takibin yapılması halinde bile uzun zamanda çözüldüğünü söylemeleri çok önemliydi!

Örnekleyecek olursam, Gerede’nin en uzak köyünde yol, su gibi herhangi bir sıkıntı öncelikle mahalle olduğu için ilçe belediyesine bildirilecek. Bütün şehir belediyesinin şube müdürü gibi olan başkan konuyu çözememesi halinde bütün şehir belediyesine havale edecek.

Müdür görevi yapan ilçe belediye başkanı, gelen işlerle ilgili olarak vereceği cevap ile geçiştirme yapacaktır. İlçeden bütün şehir belediyesine giden meclis üyeleri, bir nevi ilçe belediye başkanının üstünde olacaklarından, işler bu meclis üyeleri tarafından takip edilecektir.

Yine müdür görevi yapacak olan ilçe belediye başkanlarının elindeki yetkiler sınırlı olacağından, sadece maaş alacaklardır.

Mahalle olan köylerde çakılacak çiviye izin alınacak, bütün şehre bilgi vermek zorunda kalacaklar. Kadimden gelen yaylalar, meralar ve köy tüzel kişiliğine ait ne varsa malların tamamı bütün şehirlere geçecektir.

Gelirin % 5 kısmı illere verileceği yasada belirtilmiş olsa bile, gelir-gider dengesinde kaybedilenler % 5 oranın çok üstünde olacaktır. Hiçbir bakanlıktan ekstra bir yatırım beklenmesi söz konusu olmayacağı gibi, yatırımlar bir nevi bağımsız çalışan (üretebilirse) kendi bünyesinde gerçekleşecektir.

Bunun bir sonraki ayağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sistem olarak Bolu ve benzeri illerde çok ciddi sıkıntı yaratmayabilir ama doğuya doğru gidildiğinde yaşanılan sıkıntıları beraberinde getirecektir. Ne Bolu, ne de ülkemizin böylesi bir değişime hazır olmadığını düşünmekteyim.

Bütün şehir olmamız sadece büyük şehir başkanına, yardımcılarına, daire başkanlarına verdiği yetkilerle ulaşılmaz edecek, diğerleri saç-baş yolduracaktır.

Yurttaş olarak gerçekleri söylemek benim görevimdir. Sanırım bir nebze olsun sizleri aydınlattım diye düşünmekteyim.