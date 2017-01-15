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15 Ocak 2017 Pazar
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    • Bolu Bütün Şehir Olmamalı!

    Halen 32 ilin bütün şehir olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın “60 ili bütün şehir yapabiliriz” sözü üzerine birçok il çalışma başlattı. Nüfusu 300 bin olan şehirlerin bu kapsama alınacağı söylemi muhtarlar toplantısında konuşuldu.

    15 Ocak 2017 Pazar 12:02
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    Bolu Bütün Şehir Olmamalı!

     Başkan Alaaddin Yılmaz ve ekibinin canlarını dişine takarak yaptıkları çalışmalar sonuç verdi. 294 bin nüfusumuz hızlı çalışmayla yaklaşık 5.200 öğrenci kayıt yaptırarak 302 bin üzerine çıktı.

    Buraya kadar yapılan çalışma, bundan sonra Cumhurbaşkanı veya meclisin alacağı karar ile sonuçlanacak. Demem o ki, meclis karar verip yasal hale gelirse sonuca hayır deme lüksü kimsenin olamaz!

    Gelelim bütün şehir ya da büyük şehir olmamız bize ne kazandırır, ne kaybettirir ona bakalım; büyük şehirlerin özel idare eliyle yapılan hizmetleri belediyelere geçer. Özel idareler ortadan kaldırılarak, ekipmanları, çalışanları ve idarecileriyle büyük şehir belediyesine devrolur!

    Bolu’da 8 ilçe, 3 belde ve 492 köye hizmet veren Özel İdare müdürlüğünün işlevi sona ereceğinden, buralara belediyeler hizmet götürmek zorunluluğu olacaktır.

    Köydeki yollardan, kanalizasyondan, suyundan, çöpünden, imarından ve yapılaşmasından belediyeler sorulu olacaktır!

    Beldeler mahalle statüsünde olacağından belediyeleri kapanarak, yakın ilçeye geçecektir. Buna göre Karacasu Bolu’nun, Taşkesti Mudurnu’nun, Gökçesu Mengen’in mahalleleri olacaktır.

    Köy deyimi tamamen ortadan kalkarak, köyler mahalle olacaktır. 44 mahallemize ek olarak Merkeşler, Topardıç, Tekkedere gibi 111 tane daha mahallemiz olacak. Bolu merkezde 155 mahallesi olan büyük bir alana hizmet vermek zorunda kalacak!

    Bolu merkez belediyesinin yanı sıra, mal varlıkları büyük şehre devrolan özel idarenin olduğu yerde, büyük şehir belediye başkanlığı olacaktır. Bütün köyler mahalle olacağı için, artık işler belediyeler eliyle ve büyük şehir belediye tarafından yapılacaktır!

    Kadimden gelen yaylalar, meralar, köy tüzel kişiliğine ait ne varsa büyük şehir belediyelerine geçecektir. Köy, pardon mahalle olan yerlerde bir iş söz konusu olduğunda, önce mevcut belediyeye müracaat edecek, belediye sorunu büyük şehre gönderdiği üye tarafından gündeme alınacak sonrasında sıraya girerek çözüm üretilmeye başlanacak.

    Çok önemli bu değişimi yazmaya devam edeceğim. Şimdilik daha fazla başınızı ağrıtmadan kısa keseyim istedim…

     

    Anahtar Kelimeler: Halen, 32, Ilin, Bütün, şehir

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