“Bolu cazibe merkezi olacak”

Haber: Esra Öztürk

Akpınar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Metin, Osmanlı dönemine ait Bolu evlerine yeniden hayat verecek projeyle ilgili, “Tek amacımız bu bölgeyi turizme kazandırmak. Allah’ın izniyle Bolu’nun turizmini, ticaretini, katma değerini geliştirmek ve istihdamını arttırmak için bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

AK Parti ve MHP arasında yapılan görüşmeler sonucu Bolu’da Cumhur İttifakı’nın adayı olan Fatih Metin, seçim çalışmalarını Akpınar Mahallesi’nde mahalle toplantısı ile sürdürdü. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda AK Partili Fatih Metin, projelerini anlatarak destek istedi.

“BOLU’NUN CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Bolu’nun geleceğinin “turizm” olduğunu dile getiren Metin, açıkladığı projeleri arasında yer alan “Bolu Tarih Adası Projesi” ile Bolu şehir merkezini cazibe merkezine dönüştüreceklerini, şehrin en eski mahallelerinden olan Akpınar Mahallesi’nin de payına düşeni alacağını vurguladı.

“OSMANLI DÖNEMİNE AİT BOLU EVLERİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

Bolu Tarih Adası Projesi’nin detaylarından bahseden Metin, projenin uygulanacağı bölgede Osmanlı dönemine ait Bolu evlerini yeniden inşa edeceklerini, ayrıca oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri olacağını açıkladı.

“İNSANLAR GELDİĞİNDE ORİJİNAL BİR ŞEY GÖRECEK”

Bolu’nun Büyük Camii, Taşhan ve Yukarı Çarşı’dan başka elinde tarihi dokusu kalmadığını vurgulayan Metin, “Onun için cazibe merkezleri oluşturmamız ve Kartalkaya, Gölcük, Abant, Yedigöller gibi turizm merkezlerine gelenler turistlerin veya Ankara-İstanbul’a gidip gelenlerin Bolu şehir merkezine uğramalarını sağlamamız lazım. Bunu da tarihi doku ile başaracağız. İnsanlar geldiğinde gezecek, görecek orijinal bir şey görecek. Akılda kalacak bir şey olacak” dedi.

“HİSAR TEPESİNDEKİ KALINTILARI ORTAYA ÇIKARTACAĞIZ”

Proje kapsamında Orta Hamam, Saraçhane Camii, İmaret Camii ve Sultan Hamamı’nın arasını birbirini görecek şekilde açacaklarını dile getiren Metin, ayrıca Hisar Tepesi’ndeki tarihi kalıntılara da değinerek, “Hisar Tepesi’nde eski Roma döneminden kalma kalıntılar var. Bunları da ortaya çıkartacağız. Bu sayede yabancı turistler buraya gelecek. Burayı Avrupa çok iyi biliyor. Çünkü Bolu çok eski bir şehir. Allah’ın izniyle burayı tarihi dokusuna uygun bir hale dönüştüreceğiz.” diye konuştu.

“TEK AMACIMIZ BU BÖLGEYİ TURİZME KAZANDIRMAK”

Projenin kapsamlı bir proje olduğuna değinen Metin, “Tabii bu büyük bir proje, 5 yılda bitecek bir proje değil. İlk etapta yer sahipleri ile görüşmelere başladık. Tek amacımız bu bölgeyi turizme kazandırmak. Allah’ın izniyle Bolu’nun turizmini, ticaretini, katma değerini geliştirmek ve istihdamını arttırmak için bu projeyi hayata geçireceğiz.” açıklamasında bulundu.