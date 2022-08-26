Bolu Çepni Mahallesi'nde 1010 m² tarla icradan satılacak

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bolu İl, Merkez İlçe, 136 Ada, 4 Parsel, ÇEPNİ Mahalle/Köy, Bolu İli, Merkez İlçe, Çepni Köyü, 136 Ada, 4 Parsel taşınmaz tarla olarak değerlendirilecek taşınmazın bulunduğu bölge Batı Karadeniz Bölgesi içerisinde yer almakta olup yıllık yağış miktarı 500-600 mm civarında olduğu olup bu durum kuraklığı ortadan kaldırmakta ve tarımsal verimliliği artırmaktadır. Taşınmaz Çepni köy sınırlarında göl mevkiinde bulunan taşınmaz tapu kütüğünde 1010,88m2 yüzölçümü ve tarla vasfındadır. Taşınmazın tapu kaydı incelendiğinde taşınmazın üzerinde taşınmazın bedelini etkileyecek herhangi bir şerh, beyan vb ibare bulunmamaktadır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz %5-20 eğime sahip olup III sınıf arazi kabiliyetine sahip olup mutlak tarım arazisi statüsündedir. Taşınmazın üzerinde kıymeti olan herhangi bir emtia bulunmamakla birlikte taşınmazın geometrik şekli dikdörtgene yakın yamuktur. Taşınmazın sahip olduğu özellikler dikkate alındığında yukarıda bölgede yetiştirilebilecek ürünler dikkate alınarak yapılan net gelir yöntemine göre m2 birim fiyatı üzerinden objektif değer etkisi de göz önüne alındığında taşınmazın günümüz itibariyle m2 birim fiyatının 100 TL/m2 olacağı kanaatine varılmış olup taşınmaz bu fiyat üzerinden hesaplanmıştır. Taşınmaz üzerinde gelir getirici başka bir unsur bulunmamakla birlikte herhangi bir kıymet olan unsurda bulunmamaktadır. NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

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Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022, 09:48