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12 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Bolu cezaevi bakın kimleri ağırlıyor

    İlimizde merkezinde bulunan iki cezaevinde çok sayıda Türk kamuoyu tarafından dikkatle izlenen davaların zanlıları bulunuyor. İşte Bolu cezaevlerinde birçok farklı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü olan o isimler.

    12 Şubat 2018 Pazartesi 09:33
    Bu haber 283 kez okundu
    Bolu cezaevi bakın kimleri ağırlıyor
    HABER:Gönül Olutürk
    En son ilimiz cezaevine sevk edilen isim Alparslan Kuytul oldu.  Kuytul, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Ocak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na düzenlendi operasyon sonrası gözaltına alınmıştı. Bolu F tipi Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan HHB Avukatları ilimizde cezasını çeken önemli bir başka davanın zanlıları. HDP, KCK ve PKK davalarını üstlenen Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları Barkın Timtik, Naciye Demir, Zehra Özdemir aynı ceza evinde ve aynı koğuşta kalıyor. FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilip örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Çorum Eski Hakimi Uğur Özkan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullandığı iddiasıyla tutuklanan Eski Savcı Selçuk Silan, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanan Çorum savcısı İsmail Tokat Bolu’da bulunan diğer önemli tutuklular.
    Elazığ'da 28 Eylül 2013'te Zeliha Meral ile babası Bayram ve annesi Ayten Sönmez’i silahla vurularak öldüren Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis Selim Meral ile babası Mehmet Meral, FETÖ darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan eski Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedat Arıcan kamuoyunun yakından takip ettiği başka davaların zanlıları.
    İlimizde tutuklu buluna bir başka önemli isim ise PKK terör örgütüne mensup olmak suçlamasıyla cezaevinde olan Eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan. Bakırhan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", 18 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve 2 kez "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek veya yönetmek" suçlarından 28,5 yıldan 111 yıla kadar hapis cezası ile mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına da hükmedilmesi isteniyor.

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