Bolu çiftçimize büyük destek

Haber: N. HalidAltundal

Buzağı Destek Ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Bolu'da 31 bin 615 baş buzağı için toplam 14 milyon lira 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 18.00'den sonra destek alacak çiftçimize TC numaralarına göre hesaplarına yatmaya başlayacak.Tüm dünyayı olduğu gibi Covid 19 ile mücadele için ekonomik anlamda da yoğun bir mücadele içerisinde olan ülkemizde, çiftçimize verilen bu destek için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Bolu çiftçimizin Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerden en üst düzeyde yararlanması için yoğun çaba gösteren hemşehrimiz Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin'e de teşekkür ediyoruz. Bolu çiftçimiz ve ülkemiz çiftçimize verilen buza desteği hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.