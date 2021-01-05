Bolu çiftçisi için 900 bin lira

Haber: N. Halid Altundal

Yıl boyunca Bolu çiftçisinin tüm isteklerini yerine getiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yılın son haftası ek olarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kullanması için 900 bin liralık ödeneği İl Özel İdaresi hesaplarına aktardı.

ÇİTÇİLER İÇİN KULLANILACAK

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin tarafından İl Özel İdaresi hesaplarına aktarılan 900 bin lira ödenek 2021 yılında Bolu çiftçisi için kullanılacak. Gelen bu ödenek ile İl Müdürlüğü, Bolulu çiftçilerin ihtiyacı olan tarımsal girdilerden tohumluk temin edilerek yüzde 75 hibeli olarak dağıtımı gerçekleştirilecek. Dağıtılacak tohumluklar özellikle ülkemizde arz açığı olan buğday, mısır, ayçiçeği, arpa vb. gibi ilimizde de ürün deseninde bulunan bitkilerden oluşacak. Yine gelen ödenek ile tohumluk haricinde küçük aile işletmelerine yönelik sera yapımı, çilek, ahududu ve böğürtlen gibi gelir getirici projeler uygulanarak Bolulu çiftçileri desteklenecek. Bu desteklemelerle ilgili Bolulu çiftçilerin il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat etmeleri yeterli olacak.