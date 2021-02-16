Bolu çiftçisi için ek ödenek

Haber: G. Deniz Bakır

Bakan yardımcısı Fatih Metin ülke genelinde arz açığı olan dane mısır, yağlık ayçiçeği ve arpa tohumu alımında Bolu çiftçisinin sıkıntı yaşamaması için 2020’nin son aylarında 900 bin liralık ek ödenek çıkartmıştı. Alınan ödenek sayesinde Tarım İl Müdürlüğü tarafından ilk etapta 80 ton arpa tohumu alınarak çiftçilere dağıtıldı.

%50 HİBE DESTEKLİ

Konuyla ilgili Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklamada tohum dağıtımlarının devam edileceği belirtilerek; “Bakan Yardımcımız Fatih Metin’in, Bolulu çiftçilerimiz için kullanılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderdiği ödenek, ülkemizde arz açığı olan dane mısır, yağlık ayçiçeği ve arpa tohumu alımı yapılacak ve %50 hibe destekli olarak çiftçilerimize dağıtılacaktır. İlk etapta 4.000 dekar alan için 80 ton arpa tohumu alınarak üreticilerimize dağıtımına başlanmıştır. Yazlık ekim sezonu bitmeden dağıtımlar tamamlanacaktır. Bununla birlikte 3.500 dekar alan için 500 torba dane mısır ve 8.000 dekar alan için ise 400 torba yağlık ayçiçeği tohumları, mart ayı içerisinde alınarak yoğun ekim yapılan Merkez ve Göynük ilçelerimizdeki üreticilerimize dağıtılacaktır. Amacımız üreticilerimizin en büyük girdilerinden olan tohumu uygun fiyata tedarik etmek ve üretimimizi arttırmak olup yeni projelerimiz yıl içerisinde devam edecektir” ifadelerine yer verildi.