Bolu çiftçisine Fatih Metin’den destek

Haber: N. Halid Altundal

Tarım alanında ilimiz Bolu’ya yapılan yatırımlarda son dönemde büyük artış görülüyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin çiftçinin tüm ihtiyaçlarıyla bizzat ilgilenerek onlara destek olmaya devam ediyor.

“ÇİFTÇİLERİMİZ İSTEYECEK, BİZ YAPACAĞIZ”

Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolulu çiftçilerin yem bitki ihtiyacı için ilimiz yüzde 75 hibeli 35 ton yem bitki tohumu gönderdi. Bakanlığın yürüttüğü yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi kapsamında ilimizde çiftçilere dağıtılmak üzere gönderilen 35 ton macar fiği ve yem bezelyesi çiftçilere teslim edildi. Dağıtılan yem bitkileri tohumlarının maliyetinin yüzde 75’i bakanlık tarafından ödendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yardımcısı Metin, “Biz Bolumuza ve Bolulu çiftçilerimize bir söz verdik. Bolu ovasını hep birlikte el ele vererek yeşerteceğiz. Dörtdivan ovasından, Seben Ovasına, Mengen’den, Göynük’e, Kıbrıscık’tan Mudurnu’ya, Yeniçağa’dan Gerede’ye çiftçilerimizin ne ihtiyacı varsa seferber olacağız. Devletimizin desteği, bizlerin gayretiyle Bolu tarımı hak ettiği yere gelecek. Çiftçilerimiz isteyecek biz yapacağız ve Bolu’yu hep birlikte kalkındıracağız” dedi.